Støre har evaluert krisevalg etter krisevalg – nå skal det evalueres mer

Det begynte riktignok ganske bra. Ved valget i 2015 fikk Ap 33 prosent oppslutning. Da var det kakefest og jubel.

To år senere, i stortingsvalget i 2017, gikk det dårligere.

27,4 var en stor skuffelse og Støre varslet en ærlig og oppriktig diskusjon om hva som hadde gått galt.

Den diskusjonen førte ikke til noen bedring. Det fortsatte å gå nedover og resultatet i 2019 ble 24,8. Støre varslet at partiet skulle ta lærdom av resultatet.

Etter en liten opptur i 2021 (26,3) fulgte Støre og Arbeiderpartiet opp med nok en gedigen nedtur i år.

Og hva virker å være løsningen?

Mer evaluering.

Startet evaluering på direkten

For første gang på 99 år er ikke Arbeiderpartiet lenger størst i Norge. 21,7 prosent er det dårligste partiet har gjort siden 1924.

– Vi må være ærlige og si det som det er: Ap går tilbake. Noen steder ganske mye, og det er ikke godt nok, sa Støre etter valget.

Og han varslet en grundig evaluering.

EVALUERE, EVALUERE, EVALUERE: Det har blitt mye evaluering av hva som har gått galt siden Støre tok over Ap-skuta i 2013. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Og dagen derpå møtte næringsminister Jan Christian Vestre i Debatten.

Der fikk han servert kritikk fra ordførere i en rekke kommuner. Skandaler, sanksjoner mot Russland og elektrifisering av Melkøya var bare noe av det som kom frem.

Kritikken var sprikende, og tidvis knallhard.

– Det er bra at vi har startet evalueringen i beste sendetid, svarte Vestre.

Næringsminister Jan Christian Vestre fikk starte evalueringen i eget parti på direktesendt TV. Foto: Alf Simensen / Alf Simensen

Evaluering er forskjellig fra gang til gang

Vestre måtte tåle mye kritikk fra sine egne, men han var svært klar på en ting:

– Vi skal bli Norges største parti om to år.

Skal de klare det må noe skje. Deltaker i Debatten, og ordførerkandidat for Ap i Bodø, Ann-Kristin Moldjord, sier hun har tro på Jonas Gahr Støre – og videre evaluering.

– Det er ulike saker og årsaker som gjør at valgresultatet blir som det blir. Det som er gyldig evaluering i en valgkamp er ikke nødvendigvis gyldig evaluering i neste valgkamp, sier hun og legger til:

– At vi evaluerer hver valgkamp tror jeg er lurt. Jeg tror at årets evaluering blir en annen enn for fire år siden i Bodø.

Ann-Kristin Moldjord sier resultatet i Bodø er langt under der hun mener Arbeiderpartiet skal være. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, sier det per dags dato ikke virker som Arbeiderpartiets interne evalueringer ser ut til å gjøre noe for å bedre situasjonen.

– Den ser i alle fall ikke ut til å ha båret nevneverdige frukter når man ser på målinger og valgresultat.

Sliter med å finne problemet i eget parti

Aglen legger til at det ser ut til at det er et grunnleggende problem i Ap at de sliter med å bli enige om hva problemet faktisk er.

– Og da har man et problem, for å si det sånn.

Finner du ikke ut hva problemet er, da har du et problem, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Hun peker videre på at det nå virker som alle skal kaste inn sine personlige kjepphester som forklarende på hvorfor Arbeiderpartiet sliter.

– Bare fantasien setter grenser for hva folk nevner. Dessuten tror jeg mange føler at det ikke er takhøyde nok til å ha en åpen og ærlig debatt, og at de legger bånd på seg selv.



– Hvordan bør evalueringen være denne gangen?

– Jeg tror i alle fall partiet er tjent med en litt ærligere evaluering av egne problemer. Det er selvsagt fristende å legge skylden på dyrtid og eksterne forhold, som helt sikkert er en del av bildet, men Ap som parti blir neppe mye klokere av det.

Tror du Arbeiderpartiet kan bli Norges største parti om to år? Ja, absolutt Nei Det kan hende, men da må det skje noe drastisk med den politiske retningen Jeg aner ikke Vis resultat

Samfunnskontrakten i Ap truet?

Magnus Marsdal er leder for den venstreorienterte tankesmien Manifest.

Han peker på at Støre og partiledelsens manglende evne til å vinne valg, truer deres autoritet.

– Arbeiderpartiet har sterke spenninger internt, geografisk og klassemessig. Jobben til styringseliten med sete i Oslo er å vinne valg. Det er det de skal. Det er derfor de andre gruppene aksepterer dem.

Marsdal sier at Ap er et parti for hele landet, men med et tyngdepunkt på Oslo Vest, hvor både Gro Harlem Brundtland, Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre kommer fra. Foto: Brian Cliff Olguin

Lederne blir ifølge Marsdal tolerert og akseptert og får lov til å styre fordi de vinner valg.

De kan media, de kan herske, og de kan styre, forklarer Manifest-lederen.

– Når de ikke vinner valg går det på tålmodigheten løs. Da Støre fomlet bort valget i 2017 mistet han autoritet. Når det blir sånn som nå, at de oppleves som en belastning for flere ordførere, da er samfunnskontrakten i Ap truet.

På spørsmål om Ap kan evaluere seg til gamle høyder svarer Marsdal at de da bør se mot vest.

– Skal de lære noe bør de se til Stavanger. Der har de styrt i fire og har gått frem til 33 prosentpoeng. De ble større enn Høyre, i en blå by, i et valg der Ap gjør det elendig nasjonalt.

– Stavanger er nok et bra sted å starte.