For stor uenighet om LoVeSe

Førstekandidat for Troms Venstre, Morten Skandfer, er enig med partiledelsen om at et samarbeid med Arbeiderpartiet er utenkelig.– Vi står for langt fra hverandre i sentrale spørsmål om LoVeSe, det grønne skiftet og hva det offentlige skal være, sier Skandfer. Mange Venstre-velgere ønsker at partiet bør vurdere å støtte ei Ap-regjering.