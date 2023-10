– Eg syns det er utruleg trist at vi er komen til det punktet at dei mellombels må fjerne campus-basert utdanning.

Det seier lærarstudent ved Nord universitet i Bodø, Amalie Pauline Steindal Johansen.

Torsdag sist veke behandla styret ved Nord Universitet forslaget om å berre tilby nett- og samlingsbasert undervisning for lærarstudentar. Eit forslag som har fått kritikk frå fleire hald.

Styret bestemde at rektor Hanne Solheim Hansen skal avgjere om dei skal endre lærarutdanninga frå neste haust. Dette må ho gjere før jul.

– Eg hadde ikkje søkt på studiet om det var nett og samlingsbasert, seier lærarstudenten.

Ifølge ho er det å vere på campus, vere saman med studentar og ha eit psykososialt miljø, viktig når utdanninga er fem år lang.

– Eg syns det her er problematisk. Eg trur det kan føre til at færre søkjer på utdanninga. Eg trur også at færre kjem til å trivst, seier Johansen.

Økonomisk tøft å vere student

Talet på lærarstudentar stuper i Noreg, men Nord universitet er særleg hardt ramma av studentsvikten. Totalt er det berre 39 prosent av alle plassane som er fylt opp.

I Bodø er prosenten endå lågare.

I motsetning til studenten, trur rektor Hansen at eit samlingsbasert tilbod kan snu trenden med dårlege søkartal og få fleire til å søke.

– Studentane føretrekke å ha fleksible forhold, seier ho.

Rektor Hanne Solheim Hansen får siste ord i saka om lærarutdanninga ved Nord Universitet. Foto: Andreas Nilsen Trygstad

Ifølge Hansen er grunnen til dette at det er økonomisk tøft å vere student for tida.

– Då er det mange som har behov for å jobbe ein god del ved sidan av studieløpet. Og det er litt lettare å få til med eit nett- og samlingsbasert studium.

Nord universitet skal neste år lyse ut seks tilbod for master i grunnskulelærarutdanning på dei tre studiestadene Levanger, Nesna og Bodø.

Levanger får ha campusbasert, medan Nesna vil tilby nett- og samlingsbasert.

Men korleis grunnskuleutdanninga i Bodø blir, må rektoren bestemme seg for før 5. desember. Då skal Samordna opptak ha inn studieporteføljen for neste år.

Vil heller dele utdanninga i to

Lærarstudent Johansen er samd med rektoren om at noko må gjerast, men å gjere om utdanninga til å berre vere samlingsbasert er feil veg å gå.

– Kan ikkje nett og samlingsbasert undervisning vere eit godt alternativ?

– Det kan det absolutt vere for dei som er etablert, har barn og familie, men ikkje for meg som er ung. Eg hadde ikkje ønska å møte opp ein gong i månaden og ha resten nettbasert. Rett og slett fordi at eg ikkje ville ha fått det same samhaldet i klassa som eg har no.

Lærarstudent Amalie Pauline Steindal Johansen er med i eit nasjonalt prosjekt for å rekruttere fleire lærarar. Nord universitet er ein av til samen fire institusjonar med lærarutdanning som er med i det nasjonale prosjektet. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Ho meiner løysinga på problemet er å dele utdanninga i to. På den måten kan dei første åra på utdanninga bli campusbasert, medan dei siste blir nett- og samlingsbasert.

– Då har ein oppretta det psykososiale miljøet med studentane først. Du veit kven du studera med og er kjend med systemet.

Ho trur at det å dele utdanninga i to vil appellere til fleire.

– Då har du meir fridom dei siste åra der du kan jobbe, samtidig som du får etablert eit nettverk gjennom praksis og du kjenner dei du studerer med.