Allereie på 2000-talet begynte politikarane å snakke om eldrebølga som skulle kome.

Men no har to norske fylke allereie ei befolkning med fleire som er eldre enn 65 enn yngre enn 19.

I Nordland er det no nesten 2000 fleire av den eldre gruppa enn den yngre.

Det andre fylket med færre unge enn gamle er Innlandet.

Og om få år vil ein sjå det same i heile landet ifølge SSB sine prognosar.

– Eg ser ikkje så mange moglegheiter for meg her, seier Kuljit Kaur Mann som går på Bodø vidaregåande skule.

– Ser ikkje mange moglegheiter

På dei vidaregåande skulane i Nordland vrimlar det av ungdommar som er under 19 år. Likevel er dei ein mindre del av befolkninga enn før.

– Det er fleire moglegheiter ute i verda enn i Bodø, seier 17 år gamle Kuljit Kaur Mann.

– Det er mindre tilbod for yngre. Vi ønsker å oppleve nye ting sidan det er så lite her, seier studievenninna Vilja Østensen.

Vilja Østensen seier at ho føler at ho allereie kjenner alt i Bodø by. Då vil ho heller sjå noko nytt. Foto: Matilde Mørk / NRK

– Vi er så langt oppe i nord. Vi blir ikkje prioritert fordi det er så lite her oppe.

Ingen av jentene trur dei vil bli igjen Nordland når dei er ferdig på vidaregåande.

Men det er ikkje berre fordi studentane flyttar frå fylket at det blir færre unge i Nordland. Aller mest har det å seie at dei gamle blir eldre.

Fleire gamle enn unge i Noreg i 2031

Stefan Leknes er forskingsleiar på befolkning og offentleg økonomi ved Statistisk sentralbyrå (SSB). Han fortel at Nordland no har ei befolkning med fleire over 65 år enn under 19.

– Skiljet var historisk. Før dette har det i alle år vore fleire yngre enn eldre i fylket.

Men det er andre gong dette skjer i eit norsk fylke. Innlandet var først ute i 2019.

– Unge vaksne flytter til meir sentrale strøk og får barna sine der, seier forskingsleiaren, seier forskingsleiar Stefan Leknes i SSB. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

No er det om lag 2000 fleire over 65 enn under 19 i Nordland. I Innlandet er det nesten 11.000 fleire i den eldre enn den yngre gruppa.

– Eigentleg er det ein gladnyheit at vi lever lenger, men i sum fører det til at vi blir ein eldre og eldre befolkning her til lands, fortel Leknes.

For det er ikkje lenge til ein vil sjå den same utviklinga i resten av landet.

Befolkningsframskrivinga frå SSB forventar at det blir fleire eldre enn yngre i Troms- og Finnmark allereie i 2026. Førebels er det 3500 fleire unge enn gamle i fylket.

I 2031 vil det vere fleire over 65 enn under 19 i Noreg.

– Kva konsekvensar kan det få at det blir fleire eldre enn yngre i Noreg?

– Det blir ofte trekt fram å ha nok sysselsette til å drive samfunnet. Meir spesifikt har ein vore uroa for at ein vil ha større behov for helsearbeidarar etter kvart som ein får ein eldre befolkning.

– Byene kjem til å fortsette å vekse

Både i Nordland og i Noreg meir generelt har fruktbarheitstalet gått nedover sidan 2009, viser SSB sine tal.

Det vil seie, det var ein liten auking i 2021. Omtrent ni månadar etter første nasjonale lockdown.

Det vert født om lag 10.000 færre barn no enn for 10 år sidan, ifølge SSB. Med den kommande eldrebølga og enda færre unge til å møte den, kan velferdssamfunnet stå i fare.

Magnus Haug, rågjevar i SSB, fortel at Nordland følger den nasjonale trenden når det gjeld ein aldrande befolkning.

– Det er fleire årsaker til det. Ein ting er at dei store fødselskulla frå åra etter krigen blir større, seier Haug.

I tillegg blir folk eldre no enn før, samstundes som dagens unge ikkje får like mange barn.

I fjor fødde kvar norske kvinne 1,42 barn. Det var historisk låge fødselstal.

– Byene og områda rundt vil fortsette å vekse, men svært mange distriktskommunar vil sjå eit søkkande folketal fram mot 2050, seier rådgjevaren i SSB.

– Disse kommunane vil få ei befolkning med særleg høg alder.

Beskjedent bidrag frå innvandring

I 2020 forma regjeringa eit demografiutval leia av professor Victor Norman.

Utvalet kom fram til at Distrikts-Noreg ville bli «eit gamleheim i naturskjønne omgjevnadar» om utviklinga heldt fram.

Seinare uttalte Norman til NRK at han meinte innvandring kunne redde distriktskommunane.

Victor Norman var leiar for demografiutvalet. Han meiner innvandring kan hjelpe distriktskommunar Foto: Svein Sundsdal / NRK

– I det lange løp må vi supplere norsk befolkning frå andre stader. Det er ein gyllen moglegheit for oss, berre vi lærer oss å handtere innvandring på ein god måte.

Men forskingsleiar Leknes i SSB trur ikkje flyktningar og innvandrarar vil ha den store påverknaden.

Sjølv om innvandrarar og flyktningar ofte er relativt unge bidrar dei berre til å halde gjennomsnittsalderen nede på kort sikt.

Dei store drivarane for aldrande befolkning er auka levealder og at fruktbarheita har gått ned.

– Sånn sett vil bidraget frå innvandring vere ganske beskjedent til heilskapen, konkluderer Leknes.

Siste ord er ikkje sagt

– Men er det allereie for seint å gjere noko med det utviklinga i befolkninga?

Ikkje nødvendigvis, meiner forskaren Leknes ved SSB.

– Ein må begynne å ta inn over seg realitetane. Altså at vi blir ein stadig eldre befolkning, seier han.

Han meiner vi legge opp samfunnet slik at det ikkje skaper for store utfordringar framover, meg òg hugse at eldre er ein ressurs som gir viktige bidrag til samfunnet.

Vilde og Kuljit på Bodø vidaregåande er heller ikkje sikre på at dei reiser for godt, når dei har tatt siste eksamen.

– Ein veit jo aldri. Kanskje eg finn ut at eg trivst betre i små byer enn store, seier Vilde.

– Men eg tenkjer i alle fall at det er lurt å prøve.