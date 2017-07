For dårlig vær for redningsaksjon

De to svenske klatrerne som ba om hjelp for å komme seg ned fra Vågakallen i Lofoten sitter fremdeles på fjellet. Situasjonen er ukritisk, men været ventes å bli verre i følge HRS Nord-Norge, og de to er tynnkledt. Redningshelikopter og alpin redningsgruppe får ikke hjulpet klatrerne før været blir bedre.