Folkefest har startet i nord – Men i Oslo må publikum holde seg hjemme

Torsdag denne uken gikk junior-VM i alpint av stabelen i Narvik. I løpet av de neste ni dagene møtes 300 deltakere fra 40 nasjoner. I tillegg ventes det flere hundre publikummere.

Og mens folkefesten har startet i Narvik, har publikumet i Oslo fått beskjed om å holde seg hjemme under Holmenkollen skifestival.

Årsaken er frykt for spredning av koronaviruset.

De siste dagene har en rekke idrettsarrangementer verden over blitt avlyst som følge av koronaviruset.

Men hvorfor vurderes idrettsarrangementene så ulikt?

Ifølge sjef for arrangementet i Narvik, Erik Plener er årsaken at kommunelegene på hvert enkelt sted avgjør om det er forsvarlig med publikumsfest, eller ikke.

– Det folkehelseinstituttet har sagt er at de overlater slike avgjørelser til de enkelte kommuneoverlegene.

Nordland det eneste fylket i landet hvor ingen innbyggere har fått påvist koronasmitte.

Daglig leder for Narvik 2020 Erik Plener sier han ikke er bekymret for koronasmitte under VM-arrangementet. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Plener sier han ikke er bekymret for smittefaren.

– Vi har gode rutiner og har gått ut med masse informasjon til lagene som stiller. Vi har kjøpt inn flere hundre flasker med Antibac, som brukes flittig.

Et betydelig mindre antall publikum

Kommunelege i Narvik kommune og rennlege under junior-VM, Sverre Håkon Evju sier at publikumsantallet mellom de to arrangementene har mye å si for avgjørelsen.

Kommune- og rennlege Sverre Håkon Evju bruker albuen når han skal ta Antibac. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Holmenkollenstaffeten er en enorm folkefest med en betydelig mengde publikum, og det utgjør vel den store forskjellen med det arrangementet vi har i Narvik. Dette er et junior-VM, så antall publikummere her er betydelig mindre, sier Evju.

Tidligere denne uken det kjent at Japan og Ecuador har meldt avbud til mesterskapet på grunn av koronaviruset.

– Dette gjøres i nært samarbeid med FIS, FHI og med Skiforbundet. Det har ikke vært noen råd som har tilsagt at vi skal gjøre noe annerledes, sier han.

Har satt inn en rekke tiltak

For å kunne holde dørene åpne under arrangementet gjøres det en rekke tiltak for å hindre koronasmitte.

Det er satt ut flere hundre spritdispensere, og ingen får servere seg selv med mat.

Under junior-VM får ingen servere seg selv med mat. Det er ett av tiltakene arrangøren har gjort for å hindre smitte. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Vi serverer maten til den enkelte, det har vært viktig. Vi vil ikke at de «nevler» med maten selv, sier Plener.

I tillegg til det har arrangøren sendt ut informasjon til deltakernasjonene i forkant av VM.

Også publikumsinformasjon er viktig, sier Plener.

–Vi har i de anledningene hvor publikum er til stede gått ut med publikumsinformasjon. I forhold til spesielle hensyn, og da særskilt det med håndhygiene. Vi har desinfiksjonssprit tilgjengelig ved alle publikumsplasser, og minner hele tiden folk på dette, sier han.

Men et sykdomsfritt junior-VM kan likevel kommunelegen ikke garantere.

– Faren er alltid til stede. Vi kan ikke garantere, men vi kan heller ikke nekte folk å komme. Det vi kan gjøre er å forberede og informere til enhver tid, sier Evju.

Og dersom sykdom skulle oppstå er kommune- og rennlegen tydelig på hva som skal gjøres:

– Alle de som har kommet hit har fått skriftlig informasjon. Dersom de får symptomer så skal de holde seg på rommet sitt, kontakte helsepersonell som da tar kontakt med meg, slik at jeg får vurdert tilstanden, sier Evju.

«Møtes med en varm albue»

Lista med tiltak arrangørene og kommunelegen har lagt er lang. Der iblant anbefales det å begrense kroppskontakt.

Slik anbefaler kommunelege Sverre Håkon Evju at man hilser på hverandre under junior-VM i Narvik Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Vi gir ingen en kald skulder når de kommer hit, men gir dem en varm albue. Folk må gjerne vise hengivenhet når de møtes, men ikke med klemming og håndhilsning. Hils heller med en varm albue, sier Evju.