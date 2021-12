Senterleder er lei kunder som «skal bare»: – Det irriterer meg ganske kraftig

Er du på et kjøpesenter nå før jul kan du nesten være sikker på å høre noe som dette over høyttaleren:

«Eieren av en blå Audi med bilnummer ....... bes om å flytte bilen».

Dette gjentar seg gjerne flere ganger i løpet av en handletur.

Og svært ofte gjelder det bilister som mangler den blå lappen i frontruta og likevel har parkert på «handikapplassene».

– Folk har gjerne som unnskyldning at de skulle bare hente noe ... Dette irriterer meg ganske kraftig, de har ingenting på disse plassene å gjøre, sier senterleder Tor Austad ved City Nord i Bodø.

Disse plassene er ekstra attraktive under julehandelen. Men ikke alle som parkerer der har rett til det. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Mer utbredt i jula

På Nord-Norges største kjøpesenter like utenfor sentrum i Bodø er de reserverte plassene nært ei inngangsdør ekstra «populære».

– Dessverre er det altfor mange andre som parkerer der, også på dager da det ikke er fullt på de andre parkeringsplassene.

– Er ulovlig parkering mer utbredt nå i dagene før jul?

– Ja, det er det, for nå er det kanskje fullt og de må kjøre litt rundt eller vente litt på en ledig plass. Da er det noen som rett og slett ikke bryr seg, sukker senterlederen oppgitt.

Austad forteller at de får relativt mange henvendelser fra folk som synes at de ikke passer godt nok på. Også folk som ikke sjøl har problemer med å bevege seg tar kontakt

– Det er ikke bare jeg som blir irritert over at folk tar seg til rette.

– Det er en uting

Austad sier at han av og til stopper opp når han er ute og går ved senteret og støter på noen som har parkert feil.

– Det er en uting, så da ber jeg dem om å flytte bilen. Og jeg har da opplevd å bli vist fingeren fra voksne mannfolk. De mener tydeligvis de er i sin fulle rett til å parkere hvor de vil.

Dette har han opplevd på dager da det finnes mange ledige plasser å parkere på.

– Vi greier ikke å ha vektere der hele tida. Så selvfølgelig skjer det at de som har behov for å parkere nært inngangen ikke finner plass.

Hvem kan parkere på handikapplassene? Foto: Katrine Berg Tollefsen / NRK Ekspandér faktaboks Har du utfordringer knyttet til å bevege deg over lange strekninger, kan du ha rett til en parkeringstillatelse

Med en parkeringstillatelse t du kan parkere på parkeringsplasser merket for funksjonshemmede.

Tillatelsen består av et parkeringskort utstedt til deg som person.

Parkeringstillatelsen er personlig, betyr at tillatelsen følger den personen den er gitt til, og ikke en bestemt bil. For å kunne benytte deg av de rettighetene som følger av parkeringstillatelsen, må du legge parkeringskortet godt synlig i bilruta. (kilde: Norges Handikapforbund)

Rullestolbruker: – Noen er direkte ufine

Gunnar Olsen i Norges Handikapforbund i Nord-Norge bor i Bodø. Sjøl er han ofte – ja til tider daglig innom kjøpesenteret for å ta en kaffe med kompiser.

Gunnar Olsen, Norges Handikapforbund Nord-Norge Foto: Privat foto

– Jeg har forsøkt på en høflig måte å si til folk at her har de nok parkert feil, for dette er reserverte plasser for dem med spesielle behov. Da har jeg gjerne fått slengt tilbake at «dette skal ikke du bry deg, det har ikke du noe med, jeg parkerer hvor jeg vil».

Noen har vært direkte ufine også, forteller han, og det sjøl om Olsen har snakka med dem fra rullestolen.

– Ja, jeg har også blitt skjelt ut på en måte som er veldig fornærmende. Og fått slengt til meg at «du sitter jo i rullestol, så du har en fordel».

Men det finnes også dem som straks flytter seg og unnskylder seg med at de ikke la merke til skiltet.

Søndag ettermiddag var det ledige plasser på parkeringsplassen ved City Nord. Når det er fullt, velger enkelte kunder å bruke de tilrettelagte plassene fordi de «skal bare». Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Skryter av senterlederen

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund forteller at problemet på ingen måte begrenser seg til Bodø. Hun har ingen tall som kan si noe om at dette er vanligere i jula, men hun mener det er sannsynlig at det er sånn.

Hun forteller at det er andre problemer som også dukker opp i jula.

– Den andre delen av problemet er at mange kjøpesenter og butikker bruker handikapplassene til juletresalg og juleboder og den slags, sier hun.

Men det skjer ikke på City Nord, og Brandvik benytter anledningen til å skryte av senterleder Austads engasjement for saken.

– Han skal ha tusen takk. Dette var veldig kjekt å høre. Det handler om respekt og oppfølging. Dette var strålende nytt, selv om utgangspunktet er dårlig.