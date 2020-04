Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flere av de minste øykommunene i Nordland legger planer for det verste dersom store deler av innbyggerne blir smittet.

I Nordland gjelder det Værøy, Røst og Træna. De har henholdsvis 728, 498 og 435 innbyggere, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Et scenario er evakuering av hele øysamfunn.

Træna ligger 33 nautiske mil (ca. 65 kilometer) ute i havet på Helgelandskysten. Nå har ordfører Jan Helge Andersen (Ap) vært i kontakt med nabokommunen på fastlandet, Nesna.

Her har ordfører Hanne Davidsen (Ap) kartlagt hva de kan tilby ved en eventuell evakuering.

– Kan ikke ta i mot alle

Nesna med Nord Universitet i fokus. Foto: HANS PETTER SØRENSEN

Men Nesna er også en liten kommune. Med sine 1761 innbyggere klarer ikke kommunen å ta imot alle i Træna.

– Vi kan ikke ta imot alle. Vi har kartlagt at vi har 250 sengeplasser. Vi har et nedlagt asylmottak som er i kommunens eie. Vi har også en campingplass med mange overnattingsplasser i vinterisolerte hytter. I tillegg har vi studentsamskipnaden sine hybler og leiligheter, sier Davidsen.

Hun har vært i kontakt med alle disse.

– Vi tenker at vi kan få til et samarbeid. Dette betyr at mange også må evakueres til en annen kommune, sier Davidsen.

Ordfører i Nesna Hanne Davidsen (Ap) sier de ønsker å bistå sin gode nabo ute i havet. Dersom øykommunen Træna må evakuere som følge av koronapandemien, er Nesna klar til å ta imot. Foto: Frank Nygård / NRK

I Nesna og i Træna er det så langt ingen som har fått påvist koronasmitte.

Det er ordfører i Træna, Jan Helge Andersen, glad for.

– Vi må planlegge for at det verst tenkelige kan skje. Noe vi selvfølgelig håper ikke vil inntreffe, sier Andersen.

Alf Helge Andersen, ordfører i Træna (Ap). Foto: Frank Nygård / NRK

Nesna har nå spilt inn det kommunen kan tilby ved en eventuell evakuering. Nå er det opp til Træna å avgjøre om dette kan inngå i deres beredskapsplan.

Davidsen sier de to kommunene allerede samarbeider på flere områder.

– Situasjonen er veldig spesiell. Den har kommet brått på oss. Jeg mener vi har brukt tida godt, men det er krevende. Vi jobber intenst med smittevern og legger planer for alle mulig situasjoner.

Træna kommune vil ikke ha besøk

Fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Mandag fortalte NRK at Fylkesmannen i Nordland har hatt samtaler med flere ordførere i øysamfunn om masseevakuering, dersom et utbrudd av koronaviruset skulle inntreffe.

– Nå vil jeg ikke svartmale eller skremme noen. Men det er viktig for kommunene å planlegge for det verste. Hvordan skal man da evakuere? Det er den diskusjonen vi har hatt med kommunene, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen i Nordland.

For å unngå et slikt scenario ber også kommuneledelsen alle som planlegger påskeferie eller besøk på Træna om å droppe på turen.