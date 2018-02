Folk elsker å telle fugler: - Kjenner du denne lille sjarmøren?

– De to mest vanlige hagefuglene er kjøttmeisen og blåmeisen. De er veldig lett å se forskjell på. Kjøttmeisen har en svart tjukk stripe på brystet, og blåmeisen har blått hode, sier Frode Falkenberg ved Norsk Ornitologisk Forening.

Han forteller at man ikke må være fugleekspert for å delta på hagefugltellingen.

Frode Falkenberg er strålende fornøyd med årets deltagelse på hagefugltellingen. Foto: Per Vidar Raunholm

– Det er selvsagt en fordel om man har litt grunnleggende kunnskaper om fugler. Men det tar ikke lang tid å lære seg nok til å kunne skille de mest kjente hagefuglene, forteller han.

Norges største hagefugltelling har pågått siden 2008 i månedsskiftett mellom januar og februar, og nå har resultatene kommet for årets telling. I år har flere deltagere enn noen gang deltatt, og Frode Falkenberg er strålende fornøyd med resultatet.

– Oppslutningen har aldri vært større. 8500 hager har blitt telt. Det er nesten 1500 mer enn tidligere år. Det er veldig betryggende at vi få samlet inn så mye data om hagefuglene.

Oppdaterte tall og alle arter som er observert kan sees her.

Kjøttmeisen er den mest registrerte fuglen under årets hagefugltelling. Foto: Frode Falkenberg

– Mater fugler hele året

Gunn Evy Romsdal Ludvigsen fra Leirfjord har deltatt på den nasjonale hagefugltellingen siden 2010. I fjor var hun skuffet over lite fugler under tellingen, det slapp hun å være i år.

Gunn Evy Romsdal Ludvigsen har deltatt på tellingen siden 2010. Foto: Privat

– Det har vært mange fugler både før og etter tellingen også. Det er første gang jeg registrerer svarttrost og rødstrupe i hagen min under tellingen, sier hun.

Romsdal Ludvigsen forteller at hun ikke er med i noen forening, men at hun har en stor interesse for fugler.

– I år hadde jeg med meg datteren min og hun likte det veldig godt. Vi mater fugler hver dag, og kjøper inn ny mat når det går tomt, forteller hun.

De 10 vanligste hagefuglene i 2018 Ekspandér faktaboks Her er de ti vanligste artene under årets telling. Hvor mange hager arten ble funnet i prosent, og hvor mange individer som ble sett under hagetellingen 2018. 1. Kjøttmeis – 95 % – 63851 2. Blåmeis – 85 % – 42687 3. Skjære – 74 % – 24969 4. Dompap – 50 % – 31444 5. Svarttrost – 50 % – 13663 6. Spettmeis – 45 % – 8393 7. Gråsisik – 41 % – 65184 8. Grønnfink – 38 % – 25072 9. Gråspurv – 37 % – 38298 10. Flaggspett – 37 % – 4649



Deltakerantallet øker for hvert år

Over hele landet bidro folk med å telle fugler i hagene sine. Årets telling viser at de fleste fylker har hatt en økning fra året før, når det kommer til telling av hagefugler.

– I Nordland er det registrert 558 hager, det er en økning på 234 hager fra 2017. Møre og Romsdal ligger øverst på årets tabell, mens Finnmark er nederst. Men også i Finnmark har det vært en økning fra 2017, sier Frode Falkenberg.

Han forteller at en undersøkelse i 2016 viste at over 400 000 mennesker mater fugler i Norge i løpet av et år. Så han er ikke overrasket over at deltakertallet stiger for hvert år.

– Det er utrolig gøy at så mange deltar, det gir oss et godt grunnlag når det kommer til kartlegging av hagefugler.