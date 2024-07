I kurvene på bakeriet ligger skolebrød, kardemommeknuter og kanelboller på rekke og rad. Lukten av fersk gjærbakst er ikke til å ta feil av.

Å oppsøke små, lokale bakeri ser ut til å ha blitt en økende trend, spesielt blant unge.

– Ja, det har virkelig blitt en stor trend. Folk reiser rundt for å smake på, rangere og vurdere ulike boller på ulike steder. Det merkes nok på besøkstallene.

Det sier Maria Rennan.

I sommer er 24-åringen fra Ålesund å finne bak disken hos Hansines bakeri i Nusfjord i Lofoten.

Bakeriet ligger i et gammelt hus i bygda med bare ni fastboende. Her skal Rennan bruke sommeren til å selge nystekte boller og brød.

– Noen hadde kanskje ikke sett for seg at boller skulle bli så populært, men det sprer seg fort, sier hun.

Rennan ser at bollesmaking har blusset opp over tid i sosiale medier.

TIL HEVING: Ifølge Veronica Olaisen sparer ikke bakeriet i Nusfjord på kaloriene i bollene. De bakes med heimsmør, helmelk og ekstra sukker på toppen. Foto: Oda Viken / NRK

En ny type kunde

Flere unge benytter sine kontoer til å dele, anbefale og rangere boller til sine følgere. Og det tjener bakeriene på.

– Det er «poppis», rett og slett. Det har blitt like populært å dele et bilde av bollen som det er å dele minnet fra en fjelltopp, sier Veronica Olaisen, mens hun sprøyter melis i et mønster over skolebrødet som ligger på stekeplaten.

I seks år har Olaisen drevet Hansines bakeri. I høysesongen baker de opp mot 500 boller daglig.

– Både unge og gamle er glad i bakst, men vi legger merke til en ny type kunde. Det er de som kombinerer ferie og tur i fjellet, sier Olaisen.

TRAVELT: Veronica Olaisen har hatt det travelt siden åpningen i mai. Hun merker at det er en ny type kunde som er på veiene. Foto: Oda Viken / NRK

Økte omsetning etter besøk

Olaisen har lagt merke til at sosiale medier har bidratt til en ny interesse, men har hverken interesse eller tid selv til å holde følgere oppdatert.

– Instagram og YouTube har økt interessen for å finne små bakeri som ikke er så godt promotert. Det er noe eget med å finne de lokale stedene i ei bygd.

Da hun i fjor sommer trengte hjelp i bakeriet inviterte hun påvirkeren Helene Myhre.

Helene Myhre var i fjor innom Hansines bakeri for å lære mer om bollenes prosess. Foto: Helenemoo / Skjermdump

Hun er for mange kjent som «helenemoo» på Instagram, hvor hun fremmer Norgesferie.

Stadig tar hun følgerne med på jakt etter den ultimate kanel – eller kardemommebollen.

Etter at Helene Myhre var innom Hansines bakeri, opplevde de både flere kunder og flere følgere på Instagram.

– Mange kom innom den dagen bare for å møte henne eller få tak i en bolle hun hadde bakt, forteller Veronica Olaisen.

Bollebølge

En av de mange som benytter seg av sosiale medier til formidling av gjærbakst og andre søtsaker er Anniken Bævre fra «Bakemesterskapet».

Hun har også merket en større interesse og fasinasjon for boller blant de unge.

– Det har blitt en slags sport eller hobby å finne god gjærbakst, og deretter dele det med andre. Blant det litt triste og mørke som skjer i verden er det å finne en kafé og en god bolle blitt et lyspunkt.

Anniken Bævre har bakt flere hundre boller og smakt på en god del. Erfaringen deler hun med andre i sosiale medier. Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

Til sine 12.500 følgere rangerer Bævre boller fra ulike kafeer i Oslo. Finalisten fra Bakemesterskapet sier at hun var i tvil om det var riktig å gjøre.

– Jeg prøver å være forsiktig med å ikke bli for krass, for jeg vil ta hensyn til de som har startet opp noe. Jeg gjør det mest for gøy og underholdning, med litt konstruktiv kritikk.

Ikke tilhenger av bolle-rangering

I likhet med Veronica Olaisen i Nusfjord, har heller ikke samboerparet Fredrik Lønne og Stefi Haldorsen i Harmoni Håndverksbakeri i Porsgrunn tid til sosiale medier.

Men også de merker drahjelp herfra.

Fredrik Lønne og Stefi Haldorsen eier og driver Harmoni Håndverksbakeri i Porsgrunn i Telemark. Foto: Privat

Haldorsen beskriver de siste ukene som meget travle.

– Det er litt nyhetens trend, men i løpet av de siste ukene lurer vi på om det har skjedd noe nytt? Det kommer mange nye kunder og følgere i sosiale medier, uten at vi forstår hvorfor.

De opplevde også ekstra lange køer etter et besøk fra et kjent ansikt på TikTok i fjor, som omtalte deres boller som «det beste han hadde smakt». Videoen fikk en halv million visninger.

Dersom bedriften får nye følgere sjekker hun for moro skyld hvor mange følgere de har, i tilfelle bakeriet kan forvente et ekstra trykk.

Videre sier Haldorsen at rangering av et håndverk som bakst i sosiale medier kan være en fallgruve for små bedrifter.

– Det er skremmende hvilken innflytelse de har, og det er jeg ingen stor tilhenger av. Flere tenker nok ikke over at en dårlig tilbakemelding kan være døden for noen produsenter.

Hun synes likevel det er hyggelig å se at de får hjelp «utenfra».

– Vi hadde ikke forventet dette da vi startet, men det er veldig stas.