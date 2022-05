Etter to år med koronarestriksjoner er det i kveld klart for de tradisjonelle 16. mai-kampene i eliteserien i fotball for menn.

På landsbasis er det solgt nesten 120.000 billetter til kampene.

Det er over 20.000 flere enn i 2019, før pandemien.

Erik Baalmann fra Bodø/Glimts supporterklubb, J-feltet er klar for kampen mot Tromsø i kveld

- Jeg gleder meg til trøkket. Det fikk vi oppleve mot Roma, Celtic og Altmar.

- Det er fantastisk med fullsatt stadion der folk står på stolene og roper, sier Baalmann.