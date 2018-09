Følg Bodø/Glimt-Start her

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Har god tro før kampen

- Vi har vært sterke hjemme den siste perioden og har ei gruppe som er frisk og rask, og som lærer noe hver eneste dag. Laget vårt holder et høyt nivå, så vi tror og håper at vi skal få med oss poeng - og aller helst tre. Start er et artig lag som satser tøft og har mange gode spillere. Vi gleder oss til kamp, sier hovedtrener i Bodø/Glimt, Aasmund Bjørkan, til glimt.no

Aasmund Bjørkan og Bodø/Glimt er klare til å ta imot Start hjemme på søndag. Foto: Øystein Nygård / NRK

Start vant forrige kamp 3-0 hjemme mot Lillestrøm, mens Bodø/Glimt sikret ett poeng og spilte uavgjort 1-1 hjemme mot Sandefjord i forrige runde.

Møtes to ganger på kort tid

Også bortelaget er klare til kamp i Eliteseriens 23. runde. Lagene møtes både i dag og på onsdag. I dag for å spille Eliteseriens 23. runde, og på onsdag for å spille kvartfinale i cupen. Start-kaptein Erlend Segberg sier til Starts egne nettsider at de forventer to ulike kamper.

– Det er ikke ofte slikt skjer, men dette blir to forskjellige kamper som vil leve sitt eget liv uavhengig av hva som skjer i den første. For vår del går vi for to seire, sier Sagberg til ikstart.no.

Forberedt på flere vis

Allerede onsdag møtes de to klubbene igjen for å spille kvartfinale i cupen. Start har på humoristisk vis signalisert at de er forberedt på å møte det nordnorske laget:

