FN kan bli presset til å åpne havbunnen for gruvedrift

Verdens hunger for mineraler legger press på FN-organet som forvalter havbunnen.

Den internasjonale havbunnsmyndigheten må snart godkjenne søknader om gruvedrift, eller la virksomheten skje uregulert.

Det økende presset på å utnytte mineralressurser fører til økt bekymring over hvilken påvirkning gruvevirksomheten kan ha på økosystemer vi nesten ikke kjenner.

Gruveindustrien argumenterer på sin side at utvinning på de store havdyp både er billigere og har mindre skadevirkningen enn drift på land.

Et annet velbrukt argument er at utvinning på havbunnen er nødvendig for å gjennomføre det grønne skiftet og gjøre resten av verden mer uavhengig av Kina på strategiske mineraler.

Dette var ett av argumentene da olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) for to uker siden bekreftet at regjeringen vil åpne et område på norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet.

Det er et område i Grønlandshavet og Barentshavet på 281.200 kvadratkilometer som åpnes. Området ligger utenfor Nordland og opp mot Finnmark.

– Det grønne skiftet trenger mineraler. Alle som besitter mineraler, har et ansvar for å se om vi kan klare å utvinne dette basert på kunnskap, hensyn til miljø og bærekraft, sa Aasland til DN da.

Det norske initiativet ble i hovedsak ikke godt mottatt av miljøbevegelsen som viste til at flere faginstanser som Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet er mot å åpne for gruvedrift på havbunnen.

(NTB)