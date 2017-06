FlyViking tok av med snø på vingene – kalles inn på teppet

Avvik er ikke uvanlig verken hos et nytt selskap eller et selskap med mye erfaring. ​ – Det som er viktig er måten selskapet håndterer det på. Man må finne årsaken til avviket, og sørge for at det ikke skjer igjen. Luftfartstilsynet følger dette opp i tett dialog med selskapet, sier Wenche Olsen i Luftfartstilsynet. Foto: Ola Helness / NRK

– FlyVikings avvik som gjaldt manglende avising er noe vi ser svært alvorlig på, sier Wenche Olsen, som er direktør for fagavdelingen i Luftfartstilsynet.

Det var i mai flyselskapet FlyViking ble meldt til Luftfartstilsynet av Widerøe, etter at det tok av fra Hammerfest lufthavn uten å av-ise passasjerflyet.

Kalles inn på teppet

Bilder i Nordlys fra den omstridte flyavgangen viser at flyet har snø på vingene. Idet maskinen tar av, står snøfokken etter. Luftfartstilsynet opprettet et avvik, som gjaldt manglende avising.

– Selskapets flygesjef ble kalt inn til en samtale hvor han aksepterte avviket, som er at FlyViking ikke har fulgt gjeldende prosedyrer. Etter dette møtet uttalte andre ledende personer i FlyViking seg i media hvor de ga inntrykk av at selskapet ikke hadde gjort noe galt da de tok av med snø på vingene, sier Olsen.

– Selv om avviket er lukket er Luftfartstilsynet i tvil om FlyViking har skjønt hvilke prosedyrer som gjelder, og har derfor kalt inn ansvarlig leder til en avklarende samtale med luftfartsdirektøren den 8. juni, legger hun til.

Avising av fly Ekspandér faktaboks Å fly med is eller snø på vingene vil endre de aerodynamiske egenskapene til flyet og kan være svært farlig. Vingene skal derfor være helt fri for is og snø, noe som også er et krav i regelverket. Kapteinen gjør en vurdering av om det er snø eller is på vingene og bestiller avising når det er nødvendig. Dette skjer ved påsprøyting av ulike væsker, avhengig av forskjellige forhold.

Formålet med væsken er både å fjerne snø og isdannelse på flyet, samt å hindre at snø og is fester seg på flyets overflater.

Det finnes to typer avisingsvæsker, som har ulike egenskaper og brukes i ulike sammenhenger. På kortbanenettet velger man ofte å bruke såkalt «type 1» væske, som gir beskyttelse i en litt kortere periode, men ikke går så mye på bekostning av flyets ytelsesevne.

Hvis det er snø, slaps eller annen forurensing på vingene skal man alltid avise. Da får man en kortvarig beskyttelse til man er kommet opp i luften og kan ta i bruk flyets systemer for avising i lufta.

Det er alltid kapteinen som bestemmer hvordan å håndtere forhold rundt flygningen, men det skal alltid skje innenfor rammene av de prosedyrene selskapet har fått godkjent. Det er ingen selskap i Norge som har godkjente prosedyrer for avgang med såkalte «forurensede» vinger. Det betyr at kapteinen under ingen omstendigheter kan velge å ta av med snø, is eller slaps på vingene. Kilde: Luftfartstilsynet

Følges tett opp

«Take off»: Ola Giæver (i midten) med resten av teamet i FlyViking da de feiret AOC-lisensen som gir dem tillatelse til å opererer i Norge. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Det var 14. februar at FlyViking fikk utstedt lisens for å starte opp drift av kommersiell luftfart. Det hører til sjeldenhetene i norsk luftfart at Luftfartstilsynet godkjenner nye flyselskaper for passasjertransport med tillatelse til å bruke fartøyer på mer enn 10 tonn og mer enn 20 passasjerer.

De siste gangene var i 2015 da Lufttransport skilte helikopter- og flyselskapet sitt, og i 2013 da Norwegian startet opp. Før det må vi tilbake til 1995 da Kato Air fikk sin godkjenning.

Det første driftsåret har Luftfartstilsynet tett oppfølging av FlyViking, både operativt og teknisk.

– Vi har vært på to tilsyn hos dem som en del av godkjenningsprosessen. Senere denne måneden har vi et rutinemessig oppfølgingstilsyn, som har vært planlagt lenge.

Frekvens og omfang av inspeksjonene bestemmes ut fra regelverket samt en risikovurdering av selskapet.

– Det betyr at vi under inspeksjoner har mest fokus på de områdene der vi har funnet avvik tidligere eller der vi vet at risikoen er størst basert på tidligere erfaring med selskapet eller bransjen.

Vil ikke kommentere Giæver-utspill

– Bare i min karriere har Widerøe avlivet 66 mennesker, skrev FlyViking-sjef Ola Giæver på Facebook. Den kontroversielle uttalelsen vakte reaksjoner hos konkurrenten Widerøe, som kalte den et «lavmål».

Luftfartstilsynet sier til NRK at de ønsker å ha et profesjonelt, flyfaglig forhold til FlyViking og vil derfor ikke kommentere utspillet.

Tar sikkerheten på alvor

Administrerende direktør i FlyViking, Stein Terje Dahl, sier til NRK at de tar sikkerhet på største alvor, og at de på lik linje med andre avvik også har fulgt opp dette avviket internt.

– Luftfartstilsynet viser til uttalelser i media, og er usikre på om FlyViking forstår hvilke prosedyrer som gjelder. Hva tenker du om det?

– Vi får høre nærmere hva tilsynet har å si, og hva de viser til. Kommentarene våre tar vi i møte med tilsynet den 8. juni, sier Dahl, og legger til:

– Jeg er veldig glad for at vi har en bransje som er preget av at det rapporteres, slik at man får vurdert tiltak der det er nødvendig. Innspillene man får gjør oss enda sikrere og mottas med takk.

Han bemerker at de har svart på det nevnte avviket, som nå er lukket, og at han føler det faglige er ivaretatt i den forbindelse.