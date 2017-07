FlyViking tjener 18 kroner per billett

FlyViking hadde sin første ruteflyvning tidligere i år. Nå satser flyselskapet tungt inn mot sommeren og har solgt billetter ned mot 299 kroner. Etter at skatter og avgifter er betalt betyr det at de kun sitter igjen med 18 kroner per billett.

Stein Terje Dahl, administrerende direktør i FlyViking. Foto: Malvin Eriksen

– Dette er en salgspris for at folk skal få teste oss og se at dette er bra, slik at de også har lyst å fly med oss senere, forklarer Stein Terje Dahl, administrerende direktør i selskapet.

Dahl mener kampanjen har hatt god effekt og gitt en stor trafikkøkning.

Transportforsker Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI er derimot sterkt skeptisk til at kampanjen vil ha langsiktig effekt.

– Lojalitet finnes ikke i luftfartsbransjen, slår Andersen fast.

Tøff bransje

Han mener konkurransen mellom flyselskapene er blant de aller tøffeste bransjene i landet, og hevder flypassasjerer er nådeløse i valget av flyselskap.

Espen Andersen, førsteamanuensis BI. Foto: Alexander Hagstadius

– Det første du ser på hvem som kan fly meg dit jeg skal, det neste er pris. Så lenge det finnes en konkurrent på samme strekning, så er det den laveste prisen som gjelder, mener transportforskeren.

Han er redd for at FlyViking kan ende opp som så mange andre nyoppstartede flyselskaper.

– La meg være diplomatisk og si det slik: Jeg tror det blir vanskelig. De har oddsene mot seg, for de aller fleste flyselskaper som startes opp går dunken.

Milliardmarked

Stein Terje Dahl lar seg derimot ikke skremme av historien. Han mener FlyViking kan drive butikk, selv om de tjener i underkant av tjue kroner per billett.

– Vi har jo varierende priser, og 299 er det laveste. Så har vi andre priser som er høyere enn det. Det er miksen med antall passasjerer og pris som til sammen gjør at vi kan drive butikk av det vi holder på med, sier Dahl.

Han påpeker videre at markedet er på flere milliarder kroner, og at det derfor bør være plass til flere aktører.