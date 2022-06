Den smått utrolige hendelsen fant sted på turen mellom Steigen og Bodø.

Småflyet med tre passasjerer hadde først flydd problemfritt fra Bodø til Steigen.

Men på tilbaketuren går det imidlertid galt.

Mellom Engeløy flyplass og Bodø lufthavn er det omtrent 80 kilometer i luftlinje.

Nylig publiserte Havarikommisjonen sin rapport om luftfartsulykken.

I rapporten står det at fartøysjefen kunne se trær og busker foran seg.

Men før han traff de, trakk han aggressivt i stikken.

Piloten hadde feilberegnet og kom seg ikke fort nok av banen.

Et lite sammenstøt fant sted. Noe som resulterte i at deler av gjerdet hengte seg fast på halen av flyet.

Kåre Halvorsen, avdelingsdirektør for luftfart i Havarikommisjonen. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Det er ikke ofte folk kommer flygende med piggtråd hengende etter seg, stadfester Kåre Halvorsen fra Havarikommisjonen.

Fløy videre

Piloten valgte å fortsette til planlagt destinasjon, som var Bodø lufthavn.

På vei til Bodø ringte han tårnet for å forklare situasjonen og be om assistanse. Piloten måtte finne ut hva skadeomfanget på flyet var.

En annen flyger mottok meldingen og tok på seg oppgaven med å undersøke skadeomfanget på flyet, og dokumentere dette.

De konstatere raskt med at det hang piggtråd fra venstre haleflate og at det var synlige skader på venstre hovedunderstell.

I tillegg var det synlige skader på venstre understell-slegg og skrapemerker under buken på flyet. Foto: Privat

Flygeren som inspiserte flyet, vurderte ikke skaden som kritisk.

Landingen ble derfor utført uten problemer.

Personfeil

– Flygeren var relativt erfaren, men han hadde ikke vært på denne flyplassen før, sier Halvorsen.

Han mener situasjonen kunne hatt en betydelig større alvorlighetsgrad.

– For det første kunne piloten ha mislyktes i å komme seg over hinderet.

– Det kunne også blitt større skade på flyet under sammenstøtet, og at det hadde oppstått problemer på vei til destinasjonen eller under landing, sier Halvorsen.

De tre personene under bord slapp unna med skrekken.

Men rapporten konkluderer med at flygeren ikke var oppmerksom nok under avgangen.

Ikke-regulert flyplass

Halvorsen beskriver Engeløy flyplass i Steigen i Nordland som en ikke-regulert flyplass.

Det betyr at den ikke har de samme sikkerhetsmessige kravene som andre flyplasser.

– Den har blant annet en gressdekke, i motsetning til asfalt eller mer fast dekke, sier Halvorsen.

Han mener det er færre som har erfaring med gressdekke.

Flyplassen har en 600 m lang rullebane med dekke av gress. Foto: Stian Fosdahl Vaag

I likhet med rapporten konkluderer Halvorsen om at det må tas lærdom av hendelsen.

– De som velger å fly til et slikt sted må sette seg inn hva det kreves og ta forholdsregler, sier han.

Ikke noe galt med rullebanen

Styreleder ved Engeløy flyplass, Stian Fosdahl Vaag, beskriver hendelsen som et uhell.

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men flyplassen var som den skulle, forteller Vaag.

Han mener flyplassen har gode sikkerhetsrutiner. Slike hendelser skal ikke skje.

– Vi bruker hendelser som denne internt når vi har gjennomgang av sikkerhetsrutiner.

– Forskjellen mellom asfalt og gress ligger i at gresset fører til økt motstand. Det vil uansett variere i hvor høyt gresset er og om det er vått, forklarer Vaag.

Det er hensyn man må ta på gressrullebaner, forteller han.

For å få lov til å bruke gressbanen er det en sjekkliste man må gjennom av sikkerhetsmessige grunner.

Det er også en del av opplæringen til pilotene, men det varierer ut ifra hvor mye erfaring piloten har.