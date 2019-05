Flyttet 1200 kilometer for å sløye fisk på skolen: – De sa vi var klin sprø

Vårsola stråler over det lille tettstedet med om lag 670 innbyggere i Gildeskål kommune, ni mil sør for Bodø. Tre elever litt utenom det vanlige skal ut på fisketur sammen med læreren fra Naturbruklinja ved den videregående skolen.

– Du er litt sprø, sa de. Du er bare 16 år, du kommer aldri til å klare å bo alene, sier Sindre Torsteinson. Mossegutten var likevel bestemt. Dette hadde han hatt lyst til lenge.

Tradisjonelt er det ungdom fra kystfylkene som har søkt seg yrkesfaglinjene som gir mulighet for jobb i sjømatnæringen. Men ved fiskeri- og havbruksutdanningen på Inndyr er ikke lenger dette helt tilfelle.

– Den gir en sikker jobb og god lønn. Mange av vennene mine visste ikke hva de skulle gjøre etter ungdomsskolen, og det kan være er vanskelig å ta det store valget. Men jeg har ikke angret. Hvis du vil, så må du prøve, sier Torsteinson.

Fra Oslo til Inndyr

Aldri før har sjømatnæringa i Norge gått så bra som nå, med stadig nye eksportrekorder av norsk fisk til utlandet.

På Helgelandskysten har oppdrettsselskapet Nova Sea gitt sine ansatte en halv million i bonus på tre år. De gode tidene gjør også at interessen for å ta såkalte blå fagretninger i videregående skole har økt de siste årene.

Simon Sørgård, Olav Fyhn og Sindre Torsteinson har fisketur på timeplanen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Ryktet om fete bonuser og trygge jobber i sjømatnæringen nådde også Simon Sørgård og Olav Fyhn fra Bækkelaget i Oslo. De to 16-åringene kjenner hverandre fra før, og tok det samme utradisjonelle valget i fjor høst.

– Jeg har en far fra Inndyr, så jeg har vært her før og tenker at det går helt fint å bo i Nord-Norge. Men det var det ingen av vennene våre som trodde vi skulle flytte til Inndyr for å gå på skole, sier Sørgård.

– Jeg hadde jo bestemt meg mentalt for at det var dette jeg ville. Da var det bare å kjøre på, sier Olav, som sa fra seg skoleplass i Oslo for å flytte til Nordlandskysten.

Rekordsøking til de blå utdanningene

Fra 2015 til i dag er antallet søkere til yrkesfaglinjene fangst og fiske og akvakultur nesten doblet, viser tall fra Samordna Opptak. Bachelorstudiet i akvakultur og ledelse ved Nord universitet har nå flere søkere per studieplass, enn medisinstudiene i Tromsø og Bergen, skrev IntraFish denne uken.

Olav Fyhn fra Bækkelaget i Oslo trives på Inndyr. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Vennene mine fra Oslo går på studiespesialisering eller idrett på store sentrumsskoler, og har en veldig annerledes hverdag enn meg. Men jeg gleder meg til hver dag, sier Fyhn.

Hver dag må elevene sørge for at fisken i skolens eget oppdrettsanlegg får mat og stell. En dag i uke sløyer elevene fisk i skolens eget slakteri, før noe av fisken havner i fiskebutikken, som elevene også driver.

– Jeg hadde aldri sløyet en laks før jeg flyttet hit. Nå er dette et av favorittfagene mine, sier Simon Sørgård.

Studierektor Marita Martinussen sier avdelingen på Inndyr har hatt rekordsøking to år på rad. I år har over 100 søkte om skoleplass, men at de aldri før har tatt inn elever fra Østlandet.

Det er første gang studierektor Marita Martinussen på Inndyr har tatt inn elever fra Østlandet. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det at de velger å komme hit i stedet for å gå på «studspes» i Oslo er et uvanlig valg for en 16-åring. Det primære er nok at det går godt i næringa, sier hun.

Næringa etterspør kunnskap

Norge eksporterte sjømat til utlandet for 99 milliarder kroner i 2018, og næringa er i fortsatt vekst. Konstituert kommunikasjonsdirektør Øyvind André Haram i Sjømat Norge sier det er gode jobbmuligheter for dem som ønsker å jobbe med fisk.

– Når vi sender ut spørreundersøkelse gjennom det store kompetansebarometeret vårt, som vi gjør i regi av NHO, så ser vi at bedriftene etterlyser mer kunnskap. De trenger det, og flere prosjekter blitt skrinlagt fordi bedriftene har ikke den kompetansen de trenger.

De tre guttene, som har reist mer enn 1200 kilometer til kysten av Nordland for å gå videregående skole, ser ikke helt bort ifra at de kan komme til å bosette seg i distriktet etter endt utdanning.

– Jeg savner jo venner, kebab og byliv. Det er fint i Oslo, men det er veldig fint på Inndyr også. Jeg tror mange i Oslo kunne ha hatt godt at å komme hit, men også at mange fra distriktet kunne hatt godt av å bo litt i Oslo.