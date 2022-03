Politiet i Nordland sier at det har vært store krefter involvert i flystyrten der fire amerikanske soldater mistet livet fredag.

Soldatene var i Norge i forbindelse med øvelsen Cold Response.

Ifølge politiet ligger flyvraket i et bratt og ulendt skogsterreng innerst i dalen. Ulykkesstedet i Gråtådalen har en omkrets på 200 meter.

Det var vanskelig å ta seg inn til havaristen på grunn av dårlig vær. De var framme på stedet først klokka 01.30.

Det ble en dramatisk operasjon, ifølge politiet.

Vinden var så sterk at det var vanskelig å stå oppreist, og sikten var på én meter. I tillegg er det stor snøskredfare og et svært vanskelig terreng.

– Vi hadde en operativ fase hvor vi strakk grensene for å komme inn til havaristen, sier Eilertsen.

Les også: Fire personer omkommet – avlyser ikke øvelsen

Framme på ulykkesstedet kunne politiet konstatere at flyet hadde falt rett ned og truffet bakken med voldsom kraft.

– Det er ingen glidebane etter at flyet traff bakken. Sammenstøtet har vært hardt, konstaterer stabssjef Bent-Are Eilertsen i Nordland politidistrikt på en pressebrifing i Bodø i dag.

Han legger til at det er for tidlig å si noe om alder og identitet på de fire omkomne amerikanerne.

Jobber ut fra en rekke hypoteser

Han vil heller ikke spekulere på årsaken til at flyet styrtet.

– Det er for tidlig å si noe om. Så langt har vi bare fått kartlagt at de savnede er døde. Nå gjenstår en et stort etterforskningsarbeid, sier Eilertsen.

Politiet har forlatt stedet, og de fire amerikanske soldatene kan ikke hentes ut før været bedrer seg.

Fire amerikanske soldater omkom da flyet av typen V-22 Osprey styrtet i fredag kveld. Soldatene var i Norge i forbindelse med Cold Response. Foto: Trygve Grønning / NRK

Det er personell fra Forsvaret som vokter området i natt.

Brigader Rolf Folland, som er øverste sjef for Luftforsvaret, vil heller ikke spekulere på årsaken.

– Årsaken til slike ulykker er som regel tredelt. Enten er årsaken av teknisk art, eller så kan vær, klima og topografi være utslagsgivende. Eller så kan ulykken skyldes en menneskelig feil.

Brigader Rolf Folland er øverste sjef for Luftforsvaret. Han vil ikke spekulere på årsaken til flyulykken. Foto: Olav Døvik / NRK

Det kan også være en kombinasjon av flere årsaker.

– Vi skal ikke spekulere, men la havarikommisjonen komme fram til sine konklusjoner, sier Folland til NRK

Kripos på plass

Skredeksperter har frarådet alle å oppholde seg i området på grunn av høy fare for både jord- og snøskred.

Politimester Heidi Kløkstad sier at både Kripos og Flyhavarikommisjonen er på plass i Bodø.

Dette vet vi om flyulykken så langt: Ekspandér faktaboks Flyet av typen V-22 Osprey tilhører U.S. Marine Corps og deltar på den norske militærøvelsen Cold Response.

Flyet hadde et mannskap på fire og var ute på et treningsoppdrag.

Flyet skulle ha landet ved Luftforsvarets base Bodø like før klokken 18 fredag 18. mars.

Det var på vei nordover mot Bodø, og siste kjente posisjon var på Saltfjellet.

Hovedredningssentralen fikk melding fra Avinor om at flyet var savnet klokka 18.26.

Et redningshelikopter fra Bodø ble satt inn i søket, sammen med et av Forsvarets Orion-fly.

Klokka 21.17 ble det gjort funn fra luften i Gråtådalen i Beiarn. På grunn av værforholdene lot det seg ikke å ta seg ned til funnstedet.

Politi og redningsmannskap kom klokka 01.30 fram til stedet der flyet gikk i bakken. Det ble da bekreftet at alle de fire om bord er omkommet. Alle de fire er amerikanske statsborgere.

På grunn av svært dårlig vær i området er det videre arbeidet på åstedet avsluttet. Politiet vil ta det opp igjen så snart værforholdene tillater det. Kilde: NTB

Men vær- og skredforhold gjør at heller ikke de kommer seg inn til ulykkesstedet.

– Vi jobber nå med å forberede oss på det store arbeidet vi har foran oss, sier Kløkstad.

Juridisk nøtt

Det går mot en lang og tidkrevende etterforskning. I likhet med flystyrten i Kebnekaise under Cold Response for 10 år siden, er det to nasjoner som skal jobbe sammen.

Siden flyet og mannskapet er amerikansk, og ulykken fant sted på norsk jord, gir det juridiske utfordringer i den videre etterforskningen.

– Vi jobber nå med å avklare hvem som har ansvaret for å følge dette opp videre, sa politimester Kløkstad.

Nå skal det avklares om det er amerikanske myndigheter eller norske som skal lede etterforskningen.

– Det kan også hende at det blir en mellomløsning der man samarbeider og den ene bistår den andre underveis. Dette er ikke avklart ennå, sier Kløkstad.

Fire amerikanere omkom da et Osprey-fly styrtet i Beiarn under den militære øvelsen Cold Response 18. mars 2022. Du trenger javascript for å se video. Fire amerikanere omkom da et Osprey-fly styrtet i Beiarn under den militære øvelsen Cold Response 18. mars 2022.

En ulykkesbelastet flytype

Mannskapet på fire var ute på treningsoppdrag i flyet av typen MV-22B Osprey. Det skulle etter planen ha landet like før klokken 18 fredag. Flyet ble meldt savnet klokken 18.26 da det ikke landet som planlagt.

Fakta om V-22 Osprey Ekspandér faktaboks Fakta om V-22 Osprey – luftfartøyet som har styrtet i Beiarn i Nordland. Bell Boeing V-22 Osprey er et amerikansk militært luftfartøy med en 12-meter tiltrotor på hver vinge.

Luftfartøyet kan ta av og lande vertikalt eller på en kort rullebane som et helikopter, og fly som et vanlig propellfly når det er kommet i luften.

Flyene av denne typen er stasjonert i Bodø under Nato-øvelsen «Cold Response» og benyttes av US Marines.

V-22 Osprey-utgavene til US Marines brukes hovedsakelig til transport av tropper og utstyr, og brukes operativt i en rekke ulike terreng og landskap.

MV-22B er betegnelsen på den utgaven som det amerikanske marinekorpset benytter og er den typen som har styrtet i Beiarn. MV-22 er også i stand til å operere fra skip.

Luftfartøyet fløy første gang i 1989 og gikk inn i aktiv tjeneste for det amerikanske militæret rett etter årtusenskiftet.

Siden 2007 har flytypen vært involvert i 28 ulykker av ulik alvorlighetsgrad, ifølge The Aviation Safety Network, skriver VG. Kilder: NTB, Store Norske Leksikon, Wikipedia og Luftforsvaret.

Det spesielle militærflyet har vært involvert i flere ulykker siden 2007. Ifølge en oppsummering NRK har gjort har 40 mennesker mistet livet i ulykker det dette flyet.

I 1992 omkom sju personer i da et fly styrtet i en elv i Virginia i USA. Årsaken til havariet var et maskinhavari, og flyet ble da satt på bakken i nesten ett år.

Det spesielle med flyet er at det kan ta av og lande som et helikopter. Det kan brukes til å lande på fartøy eller på vanskelige steder ute i naturen for å transportere inn personell eller materiell.