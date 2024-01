Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Det er en økende trend med passasjerer som utagerer om bord på fly.

Psykiater Morten Hagen forstår frustrasjonen og mener at trange forhold, innsjekk og sikkerhetskontroll kan være stressende.

Hagen foreslår at tettere kontakt med personell og mindre fulle fly kan hjelpe.

Sissel Vian, leder i Parat Kabinforbund, understreker viktigheten av nulltoleranse for potensielt problematiske passasjerer.

Carl Gilberg Rego, leder av pilotforbundet i Parat, ser på den økende trenden som en negativ og urovekkende utvikling på arbeidsplassen.

Anneli Nyberg, nestleder i Parat, mener det er nødvendig med en internasjonal strategi for å håndtere problemet.

Tidligere denne uken omtalte NRK at det er flere og flere som utagerer om bord på fly.

Morten Hagen er psykiater. I forbindelse med jobben må han reise en del.

Han sier til NRK at han kan forstå hvorfor noen passasjerer ikke klarer å oppføre seg.

– Jeg har lenge kjent på frustrasjonen. Det er jo selvfølgelig ikke greit å utagere, men jeg kjenner ofte på fristelsen til å klikke.

Kabinpersonell og piloter mener det er svært viktig at trenden nå blir snudd.

Flere utagerer om bord på fly Ekspander/minimer faktaboks Det har vært en økning i hendelser med uregjerlige flypassasjerer, med 293 rapporterte hendelser i 2022 og minst 560 tilfeller i 2023.

Widerøe har opplevd en økning på 53 prosent i antall hendelser med uregjerlige flypassasjerer fra 2019 til 2023.

Rus står bak 35–40 prosent av tilfellene, men stress og generelle reiseopplevelser kan også være faktorer.

Uregjerlig oppførsel kan ha alvorlige konsekvenser for passasjerene, inkludert store bøter og potensielt fengselsstraff.

– Særlig når du føler deg tvunget til å fly

Hagen jobber på Helgeland i Nordland, men bor lenger sør i Norge. Derfor har han jevnlig tatt tog nordover.

Men etter brukollapsen i Gudbrandsdalen har det blitt vanskeligere.

– Før det gjorde jeg all reising mellom Helgeland og Sør-Norge med tog. Jeg har alltid slitt med å ta fly, sier han til NRK og forklarer:

– Det er trang plass, trangt i alle vinkler. I tillegg er det innsjekk og sikkerhetskontroll som for meg er et mas, eller mareritt.

Sikkerhetskontroll og innsjekk er obligatorisk, og kan oppleves stressende. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

At folk kan bli stresset av å bli «tvunget» i en slik situasjon har han forståelse for.

– Særlig når du føler deg tvunget til å gjøre reisen med fly. Mye hadde vært oppnådd hvis det var mulighet å velge noe annet enn fly. Det er det ofte ikke.

Psykiateren mener det også er merkelig at flyselskapene ikke kan forklare hvorfor folk utagerer.

– Har de spurt de det gjelder? Jeg kjenner på at jeg kunne ha utagert, men jeg kan jo selvfølgelig ikke gjøre det, sier han og legger til:

– Jeg synes de som har ansvaret, og tar betalt for å transportere oss, må bidra til å finne løsninger for folk som meg som sliter med å forholde oss til flytrafikken.

Bedre med tett oppfølging

Fulle fly gjør det ekstra vanskelig påpeker Hagen, og sier det selvfølgelig er enklere hvis det er bedre plass om bord da man ofte kan få tillatelse til å flytte seg litt rundt.

– Men dette er en marginal bransje. De kan jo neppe fly rundt med halvtomme fly. Hvilke andre forslag har du?

– Widerøe er ikke så verst på dette. Det er ikke store fly og du har tettere kontakt med personellet, svarer Hagen.

– Jeg vil tippe at det er på de mest fullpakkede avgangene at utagering skjer oftest. Men sannsynligvis er det så sjeldent at det fortsatt lønner seg for dem å stappe flyet helt fullt.

Sissel Vian sier kabinpersonell er godt drillet i hvordan de skal takle ulike passasjerer. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Sissel Vian, leder i Parat Kabinforbund, sier hun har forståelse for at noen opplever det som vanskelig å fly. Hun gir Hagen støtte i at kontakten mellom passasjer og personell er viktig.

– De kabinansatte er utrolig gode til å lese folk. Oppdager de at noen er lei seg, stresset eller oppfører seg unormalt forsøker de å finne løsninger som kan bedre situasjonen.

Men å tro at flyselskapene skal gå inn for å fylle flyene mindre er utenkelig.

– Da vi fløy med halvfulle fly under pandemien så vi at det ikke var økonomi i det. Men jeg forstår at det kan oppleves som trangt.

Nulltoleranse

Vian understreker at det er viktig at alle aktørene, både nasjonalt og internasjonalt, jobber sammen for å få ned antallet uregjerlige passasjerer.

– Det er en belastning å gå til en jobb der man ikke føler seg trygg. Vi er alle enige om at det skal være nulltoleranse for passasjerer vi antar kan bli et problem om bord.

Sissel Vian har lang erfaring som kabinpersonell. Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK

For kabinpersonell er eventuelle krisesituasjoner følgelig viktig å unngå. Men er uhellet først ute er det enda viktigere at de har passasjerer som er påskrudd.

– Uregjerlige passasjerer vil bli en propp i systemet dersom vi må evakuere. Vi skal møte passasjerene, se dem og prøve å forstå.

– Bør folk bli bedre til å snakke med kabinpersonell?

– Vi setter veldig stor pris på passasjerer som sier ifra om at de er i en vanskelig situasjon. Og det er det også mange som gjør.

Kan ende med tidligere landing

Uregjerlige flypassasjerer rammer ikke bare dem selv, kabinansatte og andre passasjerer.

Pilotene blir følgelig også påvirket av den økende trenden.

Carl Gilbert Rego, leder av pilotforbundet i Parat, sier til NRK at de ser på dette som en negativ, urovekkende trend.

– Dette påvirker arbeidsplassen til mine kollegaer. Nå bør det være fokus på dette slik at vi kan sikre en trygg og god arbeidsplass for alle.

Flykapteinen kan be passasjerer forlate flyet. Foto: Colourbox

Rego forteller at kabinpersonellet er uhyre viktig i jobben med å få oppdaget passasjerer som oppfører seg unormalt.

Hvis ikke de klarer å få dem rolige kan det ende med at kapteinen må trå til.

– Dersom det er noen man tviler på kontaktes kapteinen. Kapteinen har myndighet til å bortvise.

Og skulle en passasjer bli med opp i luften, før vedkommende begynner å oppføre seg dårlig, kan det i verste fall ende med tidligere landing.

– Det skjer ikke ofte, men en sjelden gang velger kapteinen å lande på nærmeste flyplass. Da går regningen til vedkommende som er årsak til dette, og det blir ikke billig.

Pandemien har påvirket oss?

På spørsmål om hvorfor vi ser en økning i uregjerlige passasjerer svarer Rego at det er vanskelig å spekulere på.

– Det virker som at det for noen er mer akseptabelt å være antiautoritær. Men det som er viktig nå er fokus på dette. Tallene er dessverre økende, og slik skal det ikke være, svarer Rego og legger til:

– Da må vi si klart ifra om at det ikke er akseptabelt.

Han får støtte fra Anneli Nyberg, nestleder i Parat. De organiserer mange innenfor norsk luftfart.

Hun jobber også opp mot det internasjonale samarbeidet, som hun mener er svært viktig om vi skal få til en endring.

Anneli Nyberg er nestleder i Parat. Hun mener det er svært viktig med internasjonalt samarbeid for å snu trenden. Foto: Privat

Nyberg påpeker at det ble rapportert om økning gjennom pandemien.

– Det har nok å gjøre med strenge restriksjoner, som igjen er med på å øke frustrasjonen. Men så er det nok flere andre årsaker også.

Ifølge henne er situasjonen relativt lik i Norge, Europa og resten av verden.

– Hvordan jobbes det nå for å få snudd trenden?

– Dette er sammensatt og vi må derfor jobbe strukturert sammen. Det må på plass en internasjonal strategi for hvordan vi skal håndtere dette, sier hun og legger til:

– I dette arbeidet er det viktig at de ansatte er representert. Det er de som står i situasjonene og som kan finne veien frem til løsninger. På den måten kan vi minimere risikoen.