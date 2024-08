Billettprisene stuper – ekspertene er uenig om hvor lenge det vil vare

• Flyprisene er på vei ned igjen, ifølge statistikk fra Flyprisindeksen.

• Prisfallet skyldes økt konkurranse mellom flyselskapene, ifølge Ole Stouby, konserndirektør i Travelmarket.

• Prisene har vært kunstig høye, spesielt på interkontinentale reisemål, men har falt kontinuerlig siden 2022.

• Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror ikke prisene vil synke tilbake til 2021-nivåer på grunn av økte kostnader for flyselskapene.

• Stouby tror imidlertid at prisfallet vil fortsette, da kapasiteten øker og flere selskaper kommer inn og presser ned prisene.

• Både Stouby og Elnæs mener at etterspørselen ikke har vært så høy som flyselskapene forventet.

