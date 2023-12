– Det var noe som kunne se ut som en farlig gjenstand. Det var en koffert som var på vei gjennom sikkerhetskontrollen, sier operasjonsleder Ulf Slettan i politiet i Nordland.

Han sier at gjenstanden ikke var av en sånn karakter at den reisende passasjeren burde skjønt at den kunne være mistenkelig.

Klokken 10.35 opplyste politiet at en koffert var kontrollert, men at den ikke inneholdt noe farlig.

– Lufthavnen åpnes straks for vanlig drift, opplyste politiet i Nordland.

Like etter klokken halv 11 fikk passasjerene komme inn på flyplassen igjen etter å ha vært evakuert. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Det var like før klokken 10 at NRK fikk tips fra reisende om evakueringen. Alle passasjerene fikk først beskjed om å ta seg ned fra sikkerhetskontrollen til førsteetasjen på flyplassen.

Senere ble alle bedt om å forlate flyplassen.

Rundt 300 personer ble sendt ut av terminalen, hvor de ventet i en drøy halvtime på en avklaring.

En rekke fly er forsinket som følge av evakueringen.

Lufthavnsjef Troels Sandreid opplyser at flere ruter vil bli påvirket, og oppfordrer passasjerende med å følge med på Avinor.no.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Avinor for å få klarhet i konsekvensene av evakueringen, men har foreløpig ikke fått svar.

Ida Beate Otterlei var en av dem som måtte evakuere.

– Da vi kom på flyplassen så så vi at det var veldig mye folk nede i første etasje. Kort tid etter gikk brannalarmen, og vi fikk beskjed om å gå ut. For oss var det heldigvis sånn at vi hadde en bil stående her, så vi gikk og satt oss i bilen og ventet til det var åpnet igjen, sier hun.

Men passasjerene fikk ikke noe informasjon om hvorfor de måtte evakuere.

– Vi leste om det på nyhetene. Så det skulle vi gjerne ha fått da vi gikk ut, men jeg forstår at det var litt kaotisk, sier hun.