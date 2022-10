På en skala fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig) ga flyktningene en skår på 4,4 da de evaluerte hvordan de generelt er blitt mottatt i Norge.

Det er også gode tilbakemeldinger for måten de ble mottatt av forskjellige etater. Politiet får 4,6 på skalaen fra 1 til 5. Mottakssentrene får 4,1, UDI 4,1, Nav 4 og IMDi 4 poeng.

Flyktningene har også generelt veldig positive erfaringer med nasjonale offentlige aktører, som mottak, politi, skoler, barnehager og helsetjenester. Av disse aktørene skårer skoler og barnehager best.

To av tre sier at de kjente noen i Norge før de kom hit.

Én av fire sier de vil reise tilbake til Ukraina så fort krigen er over. Over halvparten av de spurte er usikre på hva de kommer til å gjøre.

Kun 1 prosent sier at de ikke vil delta i introduksjonsprogrammet.

91 prosent sier at de vil delta i programmet, selv om de allerede har fått jobb i Norge.

KILDE: Undersøkelsen «Ukrainian refugees – experiences from the first phase in Norway» fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).