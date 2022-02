Fredag var statsminister Jonas Gahr Støre ute med lovnader om at Norge skal ta sin del av byrden av flyktningstrømmen som kommer fra Ukraina.

Den harde krigen har gjort at mange hundre tusen mennesker er på flukt.

Natalia Pidvirna Strand er fast i Polen, etter at hun rømte fra krigen i Ukraina. Foto: Privat

Ukrainske Natalia Pidvirna Strand og hennes sønn Daniel på 13 år var heldig nok å komme seg ut av Ukraina like etter at krigen brøt ut.

Men da hun kom seg inn til Krakow i Polen for å komme seg videre til ektemannen i Norge, fikk de en nedslående beskjed.

Kun sønnen fikk innreise til Norge. Natalia måtte bli igjen.

– Det er veldig skummelt. Jeg føler meg som en terrorist, og det er rart at jeg ikke kan reise inn, mens sønnen min får lov, sier hun til NRK over telefon i Polen.

Folk venter på et tog til Polen ved jernbanestasjonen i Lviv 26. februar. Foto: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Frustrert ektemann i Lofoten

Ektemannen er Frank Hugo Strand, som sitter i Svolvær i Lofoten, og er mildt sagt fortvilet over at konen ikke får komme inn i landet.

Grunnen er at hun har et innreiseforbud som stammer fra da de giftet seg, og norske myndigheter ikke trodde på at ekteskapet var ekte.

Et såkalt proformaekteskap. Siden 2019 har han reist til Ukraina for å besøke henne og sønnen.

Han var der senest for litt over en uke siden, og reiste da norske myndigheter anbefalte han om å dra.

– Det må jo være mulig å gjøre unntak når det er krig og et helvete i Ukraina, uansett hva som har skjedd før. Nå vet de ikke hva de skal gjøre, eller hvor de skal bo, så jeg syns dette er helt elendig håndtert av norske myndigheter.

Da Natalia og sønnen var på vei ut av Ukraina med buss, ble den stoppet av bevæpnede menn som tok seg inn i bussen.

Soldatene tok med seg alle menn som var på bussen mellom 18 og 60 år, siden mobiliseringen av landets forsvar gjør at ingen av de får lov til å forlate landet.

– Kun kvinner og barn får forlate landet, så vi fikk dra videre, men jeg er jo uansett bekymret, og det er mye stress for Daniel, som gråter mye, sier Natalia.

Frank Hugo Strand fra Lofoten og konen Natalia fra Ukraina. De er gift, men UDI mente at ekteskapet var falskt, så Natalia ble sendt ut av landet og har fått innreisenekt i fem år. Foto: Privat

– Norge har et moralsk og politisk ansvar

Jurist Erfan Tarin i Senter for utlendingsrett, har hjulpet paret de siste dagene, og Tarin har sendt et brev til Utlendingsnemnda (UNE) hvor han ber dem om å omgjøre tidligere vedtak.

– Slik situasjonen er i dag, må søknad om opphevelse av innreiseforbud skje via den norske ambassaden i Kyiv. Dette er imidlertid ikke mulig som følge av den pågående krigen. De må derfor ta hensyn til situasjonen og oppheve gjeldende innreiseforbud midlertidig.

Men advokaten sier at det kan gjøres ekstra unntak hvis særlige grunner tilsier det, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge, eller andre velferdshensyn.

– Når det gjelder saker hvor ukrainske statsborgere er rammet som følge av gjeldende utvisningsvedtak og disse har familie i Norge, må regjeringen handle raskt og be om «midlertidig» opphevelse av innreiseforbud slik at de kan komme seg til familien sin. Norge har et moralsk og politisk ansvar her.

Tarin forstår frustrasjonen til både Natalia og Frank og at situasjonen er stressende.

– Det er dypt frustrerende når man er i nød og man har sine kjære i en alvorlig situasjon, men her er det ulike hensyn å ta. Saksbehandlingstiden i Norge kan være både krevende og langtekkelig, men i første omgang er det polske myndigheter som har ansvaret.

– Kan ikke kommentere enkeltsaker

I og med at Utlendingsnemnda har taushetsplikt, kan de ikke uttale seg om enkeltsaker, men avdelingsleder i UNE, Marianne Granlund, svarer følgende på e-post.

– Vi kjenner ikke til den konkrete saken, men på generelt grunnlag kan vi si at i slike tilfeller må man søke ambassaden om å få opphevet innreiseforbudet til Norge. Hvis det blir opphevet, må hun deretter få en innreisetillatelse til Norge.

Hvorfor det er slik at sønnen får reise, kan de heller ikke svare på.

– Vi har heller ikke kjennskap til sønnens sak, og kjenner derfor ikke til hvorfor han har mulighet til å reise til Norge.