Flygigant mener Norge passer ypperlig for elektriske passasjerfly

På den årlige luftfartskonferansen i Bodø snakket Glenn Llewellyn, daglig leder for elektrifisering hos Airbus, om mulighetene for å bytte ut drivstoffdrevne flymaskiner med miljøvennlige elektrisk drevne passasjerfly.

Han mener at kortbanenettet i Nord-Norge er spesielt interessant for den nye teknologien fordi elektriske passasjerfly ikke er avhengig av lange rullebaner.

– Den elektriske teknologien passer bra for korte ruter, med få passasjerer, sier Llewellyn.

Glenn Llewellyn snakket om at elektriske passasjerfly kan revolusjonere klimautslippene i luftfarten. Foto: Ola Helness / NRK

Airbus ser i første omgang for seg småfly som kan frakte mellom 10 til 19 passasjerer. Innen 2030 har de satt seg et mål om å ha klart et elektrisk drevet passasjerfly med 100 seter.

– Det er veldig ambisiøst, men det er et mål vi håper og tror vi kan klare, sier Llewellyn.

Han mener det er store fordeler ved at flyene blir elektriske. Han trekker frem miljø og mindre støy som to av hovedfaktorene.

– Tror du fremtiden er elektrisk?

– Ja, det tror jeg.

Widerøe er klar for ny teknologi

I Widerøe følger de utviklingen spent. Flyselskapet sine Dash-8-maskiner flyr mellom småflyplassene i Norge. Nå begynner flytypen å bli gammel, og den forurenser med sine to bensinmotorer.

– Vi er nødt til å begynne å tenke på et skifte over til en ny teknologi og en ny flytype, sier administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen.

Direktøren håper at batteridrevne fly vil bli fremtiden for Widerøe.

– Vi håper jo at vi i perioden mellom 2025 og 2030 kan få se de første elektriske flyene på vingene.

– Fremtiden for kortbanenettet

Konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, ser lyst på planene til den franske flyprodusenten.

– Det er musikk i ørene våre at Airbus sier vi må få fart på elektronikken i lufta.

Dag Falk-Petersen ser lyst på luftfartens fremtid.

Han forteller videre at Norge har forutsetningene som skal til for å klare dette, og er enig med Llewellyn i at kortbanenettet i Nord-Norge ligger veldig bra til rette for elektriske passasjerfly.

– Det er korte distanser, og en 20-seter vil være en god start. Kanskje ut til Røst, om vi ser litt frem i glasskula, sier konsernsjefen.

– Tror Norge kan være et foregangsland

Luftfartsdirektør Lars Kobberstad tror Norge kan være et foregangsland når det kommer til elektriske passasjerfly.

– Norge har vært et foregangsland på elektriske biler, og jeg ser ikke noen grunn til at vi ikke skal være det for fly også, sier Kobberstad.

Lars Kobberstad tror i likhet med Dag Falk-Petersen at elektriske fly vil passe fint inn i Norge. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Han har ingen planer om å stå i veien for flyprodusentene som mener at lovverket må endres dersom elektriske fly skal gjøre sin inntreden i luftfarten.

– Vi er opptatt av at luftfarten skal utvikle seg videre, og jeg tror elektriske fly definitivt kan være en fremtid for norsk luftfart.