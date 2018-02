Flyet som havarerte utenfor Svolvær var i nesten-havari i 2010

Det er fremdeles uklart hva som skjedde i Svolvær søndag kveld, da et småfly av typen Piper PA 28–161 styrtet i havet etter takeoff.

To personer er bekreftet omkommet etter ulykken, og Havarikommisjonen skal så snart som mulig iverksette undersøkelser for å finne ut hva som førte til ulykken.

Nå er det klart at flyet tidligere har vært involvert i en ulykke i 2010. Ifølge en rapport fra Havarikommisjonen skulle en privat flyger med passasjer se på et hus i Kåfjorddalen i Troms da det traff en taubane.

Deler av halen og høyre vinge ble revet av, og flyet var nær ved å havarere. Flygeren fikk imidlertid kontroll over flyet, og landet senere på Tromsø lufthavn Langnes.

Både Havarikommisjon-direktør William Bertheussen og kommunikasjonsrådgiver i Luftfartstilsynet Bjørn Hugo Pettersen bekrefter opplysningene til NRK, mandag formiddag.

Vil ikke kommentere

Det ble tidlig kjent at flyet som nå ligger i havet utenfor Svolvær tilhører Tromsø flyklubb. NRK har vært i formann i klubben Yngve Johnsen, men han ønsker ikke å kommentere de aktuelle opplysningene på dette tidspunktet.

Han sier til NRK at ulykken kom som et sjokk på alle i klubben.

Leder og direktør for Havarikommisjonen William Bertheussen vil ikke spekulere i mulige forklaringer, men vil holde et åpent sinn når de snart skal undersøke ulykkesflyet.

– Vi ekskluderer ingenting, vi har ikke noen fastlåst teori og forklaringer. Vi går inn og undersøker bredt, og tar vare på all mulig relevant informasjon for å kunne utføre en best mulig undersøkelse.

– Så dere har ikke noen forklaringer dere tar utgangspunkt i?

– Det er for tidlig å spekulere i det nå. Det er viktig for oss å beholde kontakt med dem som kan sitte på relevant informasjon, og det arbeidet er nå i gang.

Stengt flyplass byr på utfordringer

Det var først antatt at Havarikommisjonens teknikere skulle ut mandag morgen for å begynne undersøkelsesarbeidet. Grunnet at alle flyginger inn og ut til Svolvær er kansellert, må teknikerne vente.

– Vi har en på vei til Bodø nå, og en som er i Tromsø og gjør undersøkelser blant de berørte partene på den måten. Når flyplassen åpner sender vi folk bort som skal begynne undersøkelsene.

Uten å være på ulykkesstedet kan ikke Bertheussen si konkret hva fremgangsmåten er.

– Videre aksjon er det vi planlegger nå, og det gjør vi sammen med parter som er involvert, som politiet og Luftfartstilsynet.