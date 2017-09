Flest velgere vil ha Jonas

Tre dager før valget ønsker 51 prosent av velgerne i Nordland Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser ei ny meningsmåling Infact har gjort for NRK Nordland. 38 prosent av velgernen svarer at de ønsker at Høyres Erna Solberg skal fortsette.