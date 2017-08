Flest plasser i nord

Helse Nord har flest plasser i helsevesenet for psykiske pasienter. For barn og unge finnes det fire plasser per ti tusen innbygger i regionen, mens landsgjennomsnittet er på 2,6. Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord, mener en desentralisert politikk er grunnen til det.