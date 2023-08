Flest har omkommet i trafikkulykker i Nordland og på Innlandet

Hittil i år har 67 personer omkommet på norske veier.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

I juli måned har 15 mennesker mistet livet i trafikken i Norge. Dette er ifølge Statens vegvesen, fire fler enn året før.

Så langt i år har 10 personer omkommet i trafikken i Nordland. Sammen med Innlandet gjør dette Nordland til det fylket med flest dødsulykker i Norge hittil i år.

– Fire personer omkom i Nordland fylke i juli og er dermed det fylket som har blitt hardest rammet denne måneden, skriver Statens vegvesen.

– Vi skal ikke lenger tilbake enn to år hvor det kun var to omkomne i Nordland i løpet av hele året. Det er fryktelig at det er så mange som ti personer som allerede har omkommet på nordlandske veier. Mange ferieturister valfarter til vakre destinasjoner i Nordland i løpet av sommeren, så det er mye trafikk på smale veger med dårlig standard. Er du på ferietur så oppfordrer vi at du tar det ekstra rolig i trafikken, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen til Statens vegvesen.

– Sommeren er høysesong for alvorlige trafikkulykker, og vi oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksom i trafikken når vi nå går inn i den siste sommermåneden, sier direktør Nils Karbø i Statens vegvesen i en pressemelding.

I juni og juli, har 27 personer omkommet i trafikken, viser Vegvesenets foreløpige tall. Det er to færre enn i fjor.

I 2022 omkom 47 personer i sommermånedene juni, juli og august.

Statens vegvesen opplyser at nesten halvparten av alle dødsulykkene hittil i år har vært møteulykker.

– 30 av de 67 omkomne har omkommet i en møteulykke. Åtte av de omkomne i juli måned døde i møteulykker, skriver Statens vegvesen.