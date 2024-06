Flertallet sier nei til å åpne Nordland VI

Men unntak av Høyre og Fremskrittspartiet sier Nordland fylkesting nei til forslaget om å gjenåpne Nordland VI for olje- og gassutvinning.

Det skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Partiene som stemte nei var MDG, Ap, SV, Rødt, Venstre og KrF.

– Fylkestinget knuser Høyres oljedrøm, sier Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne.

Det vakte oppsikt da Høyres stortingsgruppe gikk inn for å gjenåpne gassfeltet Nordland VI utenfor Lofoten.

Det er Møller fornøyd med.

– Dette er tydelig tale fra Nordlands øverste folkevalgte organ. Hvis Stortinget vil ha olje- og gassvirksomhet i Nordland VI, må det tres ned over hodet på nordlendingen. Mitt inntrykk er at nordlendinger flest rister på hodet over Høyres forslag. Med denne uttalelsen har fylkestinget knust Høyres drøm om å finne olje og gass utenfor Lofoten, poengterer han.

95 prosent av gassen som produseres på norsk sokkel, går til EU og Storbritannia. I uttalelsen stiller fylkestinget spørsmål om hvordan eksporten vil utvikle seg i lys av kundenes energipolitikk.

«I 2023 sto norsk gass for om lag en firedel av gassforbruket i EU. EU har imidlertid høye ambisjoner for å kutte i gassforbruket, og disse ambisjonene har blitt forsterket etter at Russland invaderte Ukraina i 2022. Gjennom omstillingsplanen RePowerEU sikter EU mot en halvering av gassforbruket innen 2030», advarer fylkestinget i uttalelsen.