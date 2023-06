Ny måling: Et klart flertall er positive til at «Gerald R. Ford» øver utenfor norskekysten

Mandag 29. mai startet den nordiske luftøvelsen «Arctic Challenge Exercise», den skal holde på frem til 9. juni.

Det er en av årets største luftøvelser i Europa i år. 14 land og rundt 150 jagerfly har deltatt i øvelsen den siste uken.

Det har også det mye omtalte hangarskipet «Gerald Ford».

Alt dette skjer utenfor Lofoten og Vesterålen. Ikke langt fra nordområdene hvor Norge og Russland møtes geografisk.

NRK og Amedia har spurt folk i Nordland om deres syn på at verdens største hangarskip opererer langs nordlandskysten.

61,9 prosent sier de er positive. Bare 12,5 er negative, mens 25,6 prosent sier «vet ikke».

Stortingsrepresentant for Nordland og veteran fra forsvaret, Bård Ludvig Thorheim (H), synes den folkelige støtten til det amerikanske nærværet er betryggende.

– Jeg er veldig glad for å se den holdningen.

– Vi viser at vi har evne og vilje

Han tror støtte skyldes at folk vet at hangarskipet er her for å være sammen med det norske forsvaret og andre allierte, og for å forsvare denne delen av Norge og Nato.

– Nå vi ser det Russland gjør i Ukraina, og med en mer spent sikkerhetspolitisk situasjon, så er det betryggende at amerikanerne prioriterer å være til stede i nordområdene sammen med oss. Vi viser at vi har evne og vilje til forsvare oss sammen, sier Thorheim.

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Dette viser russerne at vi er villige til å forsvare oss med de skarpeste kapasitetene vi har, fortsetter han.

Thorheim ser ikke bort fra at nordlendinger generelt er mer positive til at amerikanerne øver utenfor vår kyst.

– Nordlendingene har sikkerhetspolitikken rett utenfor stuedøra, så vi har et realistisk forhold til at man må øve sammen.

– Det siste vi trenger

Geir Jørgensen tilhører mindretallet i Nordland. Han er vesteråling og stortingsrepresentant for Rødt.

– For å si det rett ut. Akkurat i denne kritiske situasjonen vi er i Europa, så er det siste vi trenger at verdens største krigsskip er på nordlig kurs, sier han.

– Dette er helt unødvendig. Det er ingenting som tilsier at vi skal kjøre en provokasjonslinje nå. Og at Nato og USA skal bruke norske farvann til det formålet.

Stortingsrepresentant Geir Jørgensen. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Hvorfor tror du så mange er positive til hangarskipets tilstedeværelse?

– Det raser en krig i Europa. og folk kjenner på en frykt, som for mange er ganske ny. Da vil den umiddelbare reaksjonen være at man føler seg betrygget av at det kommer store krigsskip inn i våre farvann.

– Men dette er en utrygghetspolitikk, etter min syn. Dette skipet har ikke noe i norske farvann å gjøre. Jeg ser helst at de vender baugen hjemover og holder seg der de hører hjemme.

Fakta om verdens største krigsskip, USS «Gerald R. Ford» Ekspander/minimer faktaboks Onsdag 25. mai ankom verdens største krigsskip, USS «Gerald R. Ford», Oslo. Dette er noen fakta om skipet.

USS «Gerald R. Ford» er det største krigsskipet som noen gang er bygget.

Byggingen av det nye skipet startet allerede i 2009, og i 2013 ble det døpt.

Skipet er på sitt første operative tokt noensinne, og Oslo ble første havn som besøkes.

Skipet er 333 meter langt. Bredden er på 41 meter ved vannlinjen, mens flydekket er 78 meter bredt. Toppfarten til skipet er på over 30 knop.

De fire propellene i bronse veier 30 tonn hver og er 6,4 meter i diameter.

Om bord er et mannskap på 4500, og det er plass til rundt 90 fly og helikoptre.

Prisen var på 13,3 milliarder dollar – med dagens kurs rundt 145 milliarder kroner.

Skipet drives av to atomreaktorer. For å kontrollere at det ikke slippes ut radioaktivt vann mens hangarskipet er i Oslo, skal prøver analyseres før, under og etter anløpet. (NTB) * Skipet har 11 våpenheiser som kan frakte 11 tonn om gangen. * Et søppelforbrenningsanlegg brenner i snitt mellom 1,1 og 1,4 tonn søppel om dagen. På denne måten blir 100 kilo søppel redusert til ett kilo aske * Mannskapet har også tilgang til blant annet frisør, tannklinikk, flere butikker, kaffebar og en fullt utstyrt sykestue.

Alternativt syn

Jørgensen mener det er viktig at sånne som han finnes i den offentlige debatten.

– Noen må stå for det alternative synet til den dominerende krigsretorikken som man ser så mye av. Det er viktig at ikke alle går inn i den krigspropagandaen vi ser.

– Er du overrasket over den store støtten til at skipet er her?

– Jeg må si at jeg er positivt overrasket over at ikke flere er positive, og at nesten 40 prosent er imot eller er usikre.