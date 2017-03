Flertall for Ap-kompromiss

Et flertall av fylkeslagene i Arbeiderpartiet går inn for kompromissforslaget om konsekvensutredning av oljevirksomhet i deler av Lofoten. Ti av de 13 fylkeslagene som inntil søndag formiddag hadde stemt over forslaget sier ja, mens tre har sagt nei. (NTB)