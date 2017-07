Flere utenlandske i arbeidsulykker

Andelen utenlandske arbeidstakere som mister livet på jobb, øker. Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall for 2016, viser at antall dødsfall er det laveste på 40 år, men ti av de 25 som døde på jobb i fjor var utenlandske. Det tilsvarer 40 prosent. Forbundsleder i LO, Jan Olav Andersen sier til Klassekampen at en årsak kan være at utenlandske ikke er organiserte i arbeidslivet, og at de leies ut av useriøse bedrifter.