Malin glemte å sikre seg – falt ni meter rett i bakken

Lagerkvist begynte å klatre i 2009.

13 år senere lever hun drømmen i Lofoten.

– Om vinteren klatrer jeg 4–5 ganger i uken innendørs. På sommeren er det avhengig av været, men klatring er hovedfokus.

Søndag var hun på plass i klatreveggen i Kabelvåg Helt alene trente hun med «autobelay» som sikring Men en menneskelig feil gjorde at hun dundret i bakken – Jeg burde oppdaget det, men det gjorde jeg ikke

Malin er imidlertid ikke alene. Klatresentre rundt om i Norge tar i økende grad i bruk såkalte «autobelays».

Det er en sikringsmetode der klatreren selv kobler seg på en maskin som automatisk sikrer klatreren – og bremser et potensielt fall.

Likevel renner det inn med rapporter om klatreulykker i forbindelse med «autobelays».

Hva er årsaken?

– Statistikken er forferdelig

Knust hælbein.

Flere frakturer i høyre ankel.

Luksasjon og fraktur i høyre albue.

Fraktur i tre ulike ryggvirvler.

– Det gjorde fryktelig vondt. Men jeg er veldig takknemlig for at jeg ikke er lam, sier Malin Lagerkvist til NRK.

– Jeg er glad jeg fortsatt lever.

Malin Lagerkvist bruker store deler av sommerhalvåret i veggen. Hun beskriver seg selv som en erfaren klatrer. Foto: Privat

Fasiten etter det høye fallet taler for seg. Lagerkvist er nå en del av de som har skadet seg stygt etter fall i klatreveggen.

Og de siste årene har det blitt flere og flere ulykker.

– Statistikken er forferdelig, sier Anne Marthe Limstrand.

Hun er styreleder i Lofoten Tindeklubb og har i likhet med Lagerkvist lang og bred erfaring fra veggen.

Limstrand henviser til ulykkesdatabasen.no som viser at det har skjedd 10 ulykker og nestenulykker ved bruk av «autobelay» bare i 2022.

Ulykker i klatreveggen skyldes sjeldent at utstyret ryker. Det er stort sett menneskelige feil som er årsaken. Foto: ANNE MARTHE LIMSTRAND

– Ulykker som dette har vi snakket masse om. Hele klatrenorge har vært klar over dette lenge.

Videre sier styrelederen at feilen sjeldent ligger i utstyret, men hos mennesket.

Den vanligste feilen er nemlig at folk glemmer å hekte seg inn på sikringsutstyret.

NRK forklarer Hva er autobelay? Bla videre Automatisk sikring Autobelay er en automatisk selvsikringsmaskin som gir deg mulighet til å klatre tau uten å ha med en sikrer. Hekter seg på Klatreren hekter seg på nederst - og en maskin (festet øverst i veggen) drar inn tauet automatisk mens du klatrer. Stopper automatisk Når klatreren faller eller skal ned igjen frivillig bremser maskinen automatisk fallet og klatreren blir senket rolig ned. Forrige kort Neste kort

Mediterte og glemte det av

Flere av rapportene i databasen bekrefter det Limstrand sier:

Mange glemmer å koble seg på «autobelayen».

Det var også det som skjedde med Lagerkvist.

– Jeg hadde klatret en time og merket at jeg var litt forstyrret av andre ting, som regninger og greier jeg burde fikse hjemme.

– Da satt jeg meg ned for å meditere litt – og forsøkte å flytte fokuset tilbake på klatringen.

FALT NED: Malin klatret opp i veggen uten å koble seg på sikringsutstyret. Det merket hun ikke før det gikk galt. Foto: Anne Marthe Limstrand

Fokuset kom tilbake – og Lagerkvist ble ivrig.

Hun gikk rett opp i veggen.

– Jeg klatret oppover og det gikk bedre enn tidligere.

Mot toppen av veggen ble det imidlertid tøft – og Malin falt.

– Akkurat da jeg ramlet skjønte jeg at jeg hadde glemt å feste meg. Jeg ropte «neeeei» mens jeg falt ned mot bakken.

Med store smerter fikk den skadde klatreren ringt 113. Hun ble fraktet til Bodø i seaking.

VIL OPP I VEGGEN IGJEN: Malin Lagerkvist sier hun er sterk i troen på at hun skal klare å komme seg tilbake i veggen. Foto: Privat

I dagene etter fallet har hun følt på mye skam.

Hvordan kunne hun glemme å sikre seg?

Klatrer du? Ja, jeg elsker det! En sjelden gang. Nei, men jeg har lyst å prøve. Nei, det er ikke for meg. Vis resultat

Kan skje hvem som helst

Joakim Flatøy er en annen rutinert klatrer i Lofoten. Han er også tildelt sikkerhetsansvaret i Lofoten Tindeklubb av styret.

Flatøy sier ulykken er tragisk, men på ingen måte unik.

– De aller fleste klatrere er smertelig klar over hva de skal gjøre. Men så blir de ivrige eller distraherte – og da er det mulig å glemme det de skal gjøre.

Klatring har blitt en svært populær idrett i Norge. Her er Magnus Midtbø fotografert i veggen, Norges mest profilerte klatrer. Foto: Ragnhild Tronvoll

– Det finnes en rekke eksempler på ulykker lik Malins ulykke. Det er ikke unikt – og det kan skje hvem som helst.

Flatøy understreker at utstyret sjeldent er årsaken.

Han får støtte av styreleder Anne Marthe Limstrand.

– Ulykker som dette skjer nesten annenhver uke, og jeg tror også det er store mørketall som ikke rapporteres inn.

Har du opplevd å glemme noe du MÅ huske? Ja, jeg glemmer ofte ting Nei, jeg husker alt Det skjer av og til Vis resultat

Limstrand mener det er på tide at hele klatremiljøet går sammen for å gjøre noe med problematikken.

– Vi kan ikke ha det sånn, og vi er nødt til å gjøre tiltak. Hvordan kan vi eliminere alle muligheter for å komme seg opp i veggen uten å være hektet på «autobelayen»?

– Det må vi finne ut av.

Tenker fremover

Malin Lagerkvist ligger fortsatt innlagt på sykehuset i Bodø. Hun sier til NRK at hun har slitt med å akseptere at hun har gjort en slik feil klatreveggen.

Gode meldinger fra venner, familie og andre i miljøet har gjort at hun nå har latt den tanken slippe.

– Jeg blir ikke lykkeligere av å tenke hvor dum jeg er.

Samtidig er det viktig for henne å understreke at dette er en viktig påminnelse – ikke bare for henne.

VIL TILBAKE: Malin håper og tror hun skal komme seg tilbake i fjellveggen. Foto: Privat

– Det er tre ting du må gjøre før du går opp i veggen med «autobelay»:

Trekk ned tauet og slipp det for å se om autobelayen drar inn. Klatre opp en meter og hopp ned igjen for å sjekke om den bremser deg. Sjekk karabinen for å se om den er låst ordentlig.

– Dette bør du gjøre hver gang du skal opp i veggen, slår hun fast.

– Hva tenker du om klatring fremover?

– Jeg håper og tror jeg skal bli bra igjen, og komme meg tilbake dit jeg var.