Rundt 10.000 personer i fakkeltog protesterte mot sykehusforslag

– Det er iskaldt, snø og vind. Det er kø over alt. Det er helt fantastisk å se at så mange møter opp. Jeg fikk tårer i øynene da vi kjørte inn til byen, sier Elin Børli.

Elin Børli var en av de rundt 10.000 som protesterte mot Helgelandssykehusets forslag. Foto: Se Nor

Hun var en av de rundt flere tusen som møtte opp for å protestere mot forslaget om å legge ned sykehuset i Rana.

– Det sier noe om menneskene i Rana. Det er en svært viktig dag for oss. Vi risikerer så mye hvis vi mister sykehuset vårt, forteller Therese Arntsen som også deltok.

Therese Arntsen mener at det store oppmøtet viser hvor viktig sykehuset er for kommunen. Foto: Se Nor

Tidligere i uka overrasket styret i Helgelandssykehuset. Flertallet av medlemmene vedtok at de vil ha ett stort sykehus i Sandnessjøen og Omegn, i strid med direktøren og en ekspertgruppes anbefaling.

Konsekvensen av forslaget vil være at sykehuset i Rana legges ned. Nå mobiliserer ranværingene, med ordfører Geir Waage (Ap) i spissen.

Fakkeltoget lyste opp veien i Rana lørdag ettermiddag. Foto: Se Nor

Trolig rundt 10.000 møtte opp

Fredag gikk det ut 17.000 tekstmeldinger via kommunens varslingstjeneste med en invitasjon til et fakkeltog utenfor sykehuset.

– Det var helt fantastisk, for det viser at folk i Rana og i nabokommunene er veldig tydelige. Det at Nord-Norges tredje største by ikke skal ha et sykehus i fremtida er helt utenkelig, sier ordfører i Rana, Geir Waage etter demonstrasjonen (Ap).

– Sykehusforslaget vil skape sår i mange, mange år, sier ordfører i Rana kommune, Geir Waage (Ap). Foto: Se Nor

Dårlig vær og trafikkaos var ingen hindring for de som møtte opp utenfor sykehuset på Selfors. Ifølge Waage og flere andre på stedet, skal det ha vært rundt 10.000 personer som møtte opp.

– Det som skjedde her i dag var en fantastisk opplevelse. Vi trodde det skulle komme folk, men ikke at det skulle komme så mange. Det var en helt makeløs opplevelse, sier Marit Wisthus.

Marit Wisthus er hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund på Helgelandssykehuset Rana. Foto: Se Nor

Helse Nord vil møte ordførerne

Rana legger med dette et massivt trykk på styret i Helse Nord, som skal avgjøre utfallet mot slutten av året.

11. desember skal Helse Nord-leder Lars Vorland offentliggjøre sin innstilling til saken, før saksfremlegget sendes til styret i Helse Nord. Helse Nord sier at de ikke vil kommentere protestaksjonen i Rana, men har forståelse for engasjementet.

– Helse Nord skjønner at denne saken er viktig og engasjerer hele Helgeland. Styret i Helse Nord har invitert alle ordførerne på Helgeland til styreseminar 5. desember hvor styret vil høre alle kommunene sine synspunkt, sier kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen i Helse Nord.

19. desember behandler Helse Nord saken i sitt styremøte.

Skal bli færre sykehus

Regionen med 78.000 innbyggere har i dag tre sykehus. Disse ligger i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana.

Samtidig som innbyggerne i disse byene er vant med å ha et sykehus i nærheten, er det mange kommuner på Helgeland som allerede i dag har svært lang reisevei.

Derfor har striden om hvilke sykehus som skal bevares og hvilke som skal legges ned, vært ekstra betent.

Øykommunen Træna har landets lengste reisevei. Der tar det i snitt 426 minutter for innbyggerne å komme seg til sykehus, ifølge SSB.

Også helgelandskommuner som Sømna, Vega og Brønnøy er helt i bunnen av lista.

I denne delen av regionen har det derfor vært ytret sterk bekymring for rådene om ett stort sykehus i Rana.

I dag er det sykehuset i Rana som har det største sykehuset. Det er også kommunen med flest innbyggere, cirka 25.000.

Men Mo i Rana er også en utkant, lengst nord i regionen.

Det betyr at de som bor lengst sør får lengre reisevei. Det er likevel dette alternativet den eksterne ressursgruppa har pekt på som den beste løsningen totalt sett.

Gruppa har i to omganger har pekt på Mo i Rana som det beste stedet for ett, stort sykehus.

Rapporten ble avfeid som et makkverk av ordføreren i nabokommunen da den ble presentert.

Det ble raskt organisert Facebook-grupper, bunadsgerilja, konserter og fakkeltog for å bevare sykehuset i Sandnessjøen.