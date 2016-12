Flere tas for ruskjøring

Nytt politiutstyr og flere patruljer i gatene er noen av årsaken til at flere blir tatt for kjøring under ruspåvirket tilstand. Det sier UP-leder Geir Martinsen. Han forklarer at nye måter å jobbe på har ført til økning også i flere deler av statistikken - både fartsovertredelser og førerkortbeslag.