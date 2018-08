Flere ringte politiet om bil som sto på taket – ingen stoppet

Politiet fikk fredag morgen flere tips om at en bil hadde kjørt av veien på Røkland i Saltdal. Da politiet spurte om tipserne var på stedet, viste det seg at alle hadde kjørt forbi.

Politiet hadde inntrykk av at bilen lå på taket ut ifra meldingene de fikk, men da det kom til stedet viste det seg at bilen sto på skrå i grøfta. Sjåføren skal ha sovnet og kjørt av veien.

– Vi er avhengig av å få så god informasjon som mulig, både vi og de andre nødetatene, sånn at vi vet hva vi står ovenfor, sier operasjonsleder i Nordland politidistrikt Ivar Bo Nilsson.

Som sjåfør er du pliktig til å stoppe hvis du er først på et ulykkessted. Politiet blir frustrert over førere som ikke stopper, for når en ulykke har skjedd er god informasjon livsviktig.

– Frustrerende at folk bare kjører forbi

Altså, dersom du kommer først til en ulykke, så er du pliktig å stoppe bilen din, og se om personen trenger førstehjelp, eller annen hjelp. Politiet er glad for at det ikke var tilfelle denne gangen, men man kan ikke alltid ta den sjansen.

Operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Ivar Bo Nilsson, håper folk tar mer ansvar i trafikken fremover. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Det er frustrerende at folk ikke tar ansvar og stopper. De som har vært i ulykken kan trenge akutt hjelp, sier Nilsson.

Hvorvidt det er vanlig at folk ikke stopper er uvisst. Men talen fra politiet er klar: Ser du en ulykke skal du stoppe for å hjelpe.

– Hvis det er folk som trenger hjelp, så stopp neste bil hvis du ikke kan førstehjelp selv. I neste bil kan det sitte en lege eller sykepleier sånn at de som er utsatt for ulykken kan få hjelp så fort som mulig, sier operasjonslederen.

Trygg Trafikk reagerer på hendelsen

Det er ikke bare politiet som bekymrer seg over at folk ikke stanser. Trygg Trafikk beskriver det hele som trist og merkelig.

– Det er ganske trist, for de første sekundene og minuttene etter en ulykke kan være viktig for personens liv og helse. Å ikke sjekke hvordan det går eller om det er tilkalt hjelp er nesten litt merkelig, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen.

Også seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, reagerer på at folk kjører forbi ulykkessteder. Foto: Trygg Trafikk

At du som sjåfør skal stoppe når du ser en ulykke mener han er ganske elementært. For hvis du har et førerkort skal du ha fått opplæring i vegtrafikkloven.

– Hvis noen drukner vil de fleste stoppe opp og spørre om det går bra. Det burde være enkelt å overføre den egenskapen til ulykker langs veien.