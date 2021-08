Avviser «vegan-krise» i Lofoten: – Absolutt ikke problematisk

NRK omtalte tirsdag svenske Jennifer Erikssons opplevelse av plantebasert mat i Lofoten.

Hun var ikke imponert og mente tilbudet i hjemlandet var langt bedre.

– Er du vegetarianer eller veganer er det et betydelig mindre utvalg av restauranter og bensinstasjoner her oppe, sa hun til NRK.

I etterkant har NRK mottatt flere reaksjoner fra vegetarianere, veganere og reiseliv i Lofoten som mener det ikke er så dårlig stilt som saken antyder.

Blant annet fra styremedlem i Norsk vegansamfunn Ingunn Elstad – som mener tilbudet er minst like godt som i de store norske byene.

Overrasket

Til vanlig bor Elstad i Lillestrøm, og har de siste fire årene vært veganer. Hun hevder mye har skjedd på den tiden.

– De unge i Norge er veldig opptatt av miljø og dyrevern. Det vil nok bli mer og mer og mer fokus på veganisme. Det er absolutt kommet for å bli, sier hun til NRK.

Elstad har de siste to månedene bodd i Lofoten. I den forbindelse har hun nettopp publisert en artikkel om det veganske mattilbudet i Lofoten i nettmagasinet VEGAN/NORGE.

Hennes opplevelse står i sterk kontrast til Erriksons.

GODE TILBUD: Ingunn Elstad er skribent for VEGAN/NORGE. I en Lofoten-guide konkluderer hun med at tilbudet er relativt bra.

– Jeg er enig i at det kan være vanskeligere i distriktene, men her i Lofoten har jeg ikke hatt noen problemer. Det er bedre tilbud her enn i mange butikker i Oslo, sier hun og legger til:

– De fleste restauranter har som regel også minst et alternativ. Har de ikke det ønsker de gjerne å ordne noe uansett. De er veldig tilpasningsdyktige.

Da hun leste at det angivelig er vanskelig å få tak i plantebasert mat i Lofoten ble hun svært overrasket.

– Jeg ble forbauset. Det har ikke vært min opplevelse i det hele tatt.

Ingunn Elstad skryter av det veganske tilbudet i Lofoten. Blant annet hevder hun Coop Extra Leknes har bedre utvalg enn mange butikker i Oslo. Foto: John Inge Johansen / NRK

Kan bli bedre

I veganer-guiden Elstad har skrevet for VEGAN/NORGE lister hun opp hele 31 spisesteder som tilbyr vegansk mat.

– Det er veldig tydelig for meg at det er en endring i nordmenns matvaner. Det ser vi også her i Lofoten, sier hun og eksemplifiserer:

– Jeg var nylig innom Sport1 i Svolvær. Der hadde de to veganske alternativer på turmat. Det er ganske bra.

Hun drar også frem Henningsvær som et sted der både innbyggere og tilreisende er miljøbevisste og opptatt av dyrs velferd.

– Det er mange unge mennesker som både bor i og reiser til Henningsvær. Der, og andre steder i Lofoten, merker du at de er opptatt av både miljø og dyrevern.

– Betyr dette at du mener tilbudet er godt nok?

– Mange reiser til Lofoten for å smake tradisjonell fiskemat, men til tross for det mener jeg tilbudet er godt. Men det er klart det fortsatt kan bli enda bedre.

– Synes du det er problematisk å være veganer i Lofoten?

– Det er klart det ofte er litt mer arbeid, men det er på absolutt ikke problematisk å være veganer i Lofoten.