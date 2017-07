Flere mindre beslag av narkotika på Træna

I løpet av fredag kveld og natt til lørdag har politiet avslørt tre tilfeller av brudd på narkotikalovgivninga under Trænafestivalen som pågår denne helga.

Fire unge menn

God stemning på Trænafestivalen i 2015 Foto: Munevver Yildiz / NRK

– Totalt fire personer, alle unge menn, er involvert. Det er snakk om mindre mengder hasj og tabletter, sier operasjonsleder i politiet i Nordland Tommy Bech.

Mye folk er samla på Trænafestivalen, helt ytterst i havgapet på Helgelandskysten.

Stille i campen på Træna lørdag morgen 2017. Foto: Ole Dalen / NRK

Politiet har narkotikahund på stedet.

– Med narkotikahund avdekker vi gjerne flere straffbare forhold, sier Bech.

Hva skjer med de som er involvert?

– De fire er avhørt på stedet og vil bli bøtelagt i ettertid.

Vil ha politiet på øya

Leder for Trænafestivalen Jim Ove Marthinussen mener beslagene som er gjort viser at de har et godt samarbeid med politiet.

– Vi ber politiet om assistanse og de kommer med narkotikahund. Politiet går runde på runde, og med tanke på hvor mye folk som er samla her så er det ikke mange beslag. Men vi tar selvfølgelig avstand fra dette, sier festivalleder Jim Ove Marthinussen.

Forsetter jakten

Politiet vil fortsette å slå ned på narkotika.

– Vi ønsker ikke narkotika på disse festivalene, og vil være til stede også natt til søndag.

Det har ellers ikke vært spesielle utfordringer for politiet så langt på Trænafestivalen. I festvalledelsen sier de alt så langt har gått på skinner, bortsett fra disse mindre narkotikasakene.

