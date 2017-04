Flere lytter til lokalradio etter omleggingen til DAB

Lyttertallene til de riksdekkende kommersielle radiostasjonene stuper etter omleggingen til DAB i Nordland. Men lokalradioene som sender via FM-nettet kan derimot glede seg.

I første kvartal i år hadde Radio 3 i Bodø en ukentlig oppslutning på over 33 prosent, mot 20 prosent i samme kvartal i fjor.

– Det er fantastiske nyheter for oss, sier Tommy Novik.

Han og kollega Benjamin Solås er stemmene til en av to kanaler som er tilgjengelig på FM-radioer i Bodø.

– Mange har nok ikke skaffet seg adapter ennå og da har de ikke så mange andre valg enn å høre på oss, sier Novik.

– Sliter betydelig

I Bodø-området har P4 og Radio Norge mistet rundt halvparten av lytterne etter at Nordland var først ut i det som noe upresist ofte omtales som FM-slukkingen, skriver Medier 24.

I 2017 flytter de riksdekkende kanalene over til det nye radionettet, mens lokalradioene fortsetter FM-sendingene i noen år til. Og for dem som fortsatt er der de alltid har vært, har rikskanalenes flytting gitt et løft.

– Sammenlignet med første kvartal i 2016, har lokalradio doblet sin oppslutning de 13 første ukene med DAB i mediedistrikt Bodø, sier styreleder Svein Larsen i Norsk Lokalradioforbund.

Han presenterte ferske lyttertall fra Kantar TNS da forbundets landskonferanse startet fredag.

– Undersøkelsen viser at P4 og Radio Norge sliter betydelig. P4 har gått fra 7.000 lyttere daglig, til 2.500 i Bodø-området. Radio Norge taper 50 prosent i forhold til samme kvartal i fjor, sier Larsen.

Tallene viser også at NRK P1 har fått litt flere lyttere. Larsen understreker at det fortsatt er tidlig, og at tallene forbundet hans har bestilt ikke er noen endelig fasit.

Mange uten adapter

Lokalradiostasjonen i Bodø skal etter hvert også over på DAB, men enn så lenge gleder de seg over de nye og gode lyttertallene.

– Når jeg går rundt i gatene ser jeg alltid inn bilvinduene om de har DAB-adapter eller ikke. Og veldig mange biler ser ut til å høre på FM fortsatt, sier Benjamin Solås fornøyd.