Flere lofotinger trenger hjelp fra etaten

Leder for NAV Lofoten, Elisabeth Pleym Olsen, ser en sterk økning i antall lofotinger som trenger sosialhjelp og bistand for å rydde opp i økonomiske utfordringer.

Det skriver Lofotposten.

Hun forteller at økningen er markant når det gjelder folk som trenger økonomisk supplering, fordi lønnen de har ikke dekker utgiftene.

– Særlig etter at pandemien rammet, ser vi at det er flere som har behov for sosialhjelp. Da kom det også inn nye grupper mennesker – folk som gjerne har styrt økonomien sin godt, men som rett og slett ikke har mer å hente, forteller Olsen.

NAV-lederen understreker at etaten selvsagt ønsker at folk som sliter med å betale for seg tar kontakt.