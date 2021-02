Langvarig barfrost fører til vannmangel i flere kommuner i Nordland.

Januar måned var den tørreste siden 2010, og månedsnedbøren var 55 prosent av normalen.

Absolutt tørrest var det i Nord-Norge – hvor Saltdal kommune fikk det verst.

Det viser tall fra Meteorologisk institutt. De har i dag sendt ut gult farevarsel for gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder i Ofoten og Salten.

Grunnen er at den tørre lufta har tørket ut gresset og lyngen på bakken, noe som gjør at man må være forsiktig med bruk av ild.

Ikke nok med det: Som følge av tørken sliter flere kommuner med at de mindre vannmagasinene fryser.

Kommunene har bedt innbyggerne sine om å spare på vannet.

Stenger kranen om natta

I Ulvsvåg i Hamarøy kommune stenger kommunen vannet om nettene.

Per Grunnvoll er en av flere som nå må planlegge litt ekstra i hverdagen.

Han sier likevel at han ikke frykter at han skal gå helt tom for vann.

– Vi må bare spare så godt vi kan, og ta hensyn til at situasjonen er som den er. Her stenger de vannet klokken åtte om kvelden, og skrur det på klokken seks om morgenen.

PUMPER VANN: I Hamarøy kommune pumpes det vann fra Jensvannet over i tanker som fraktes til drikkevannskilden i Ulvsvåg. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det blir litt dårlig med dusjing og pressvask. Men jeg håper alle her i Ulvsvåg som mangler vann og så sparer. Man må ikke spyle ned hver gang man har skvettet litt i toalettet. Alle monner drar, sier Grunnvoll.

Grunnvoll sier han ikke har til vane for å ønske seg regn, men sier at det er det han gjør akkurat nå.

Ber folk bruke sunn fornuft

Ordfører i Hamarøy, Britt Kristoffersen (Sp) forteller at det i Ulvsvåg er 180 husstander som er berørt av vannmangel.

– For en uke siden gikk vi ut å varslet abonnenter ved utsatte vannverk at vi begynte å bli helt tom for vann. Det er vi nå, men vi kjører vann inn i magasinet hver dag, og bruker tankvann for å forsyne beboerne med vann.

Kommunen ber innbyggerne om å spare på vannet i tiden fremover.

– Vi må vel bare holde på med dette så lenge som nødvendig. Det er sterk kulde og ingen nedbør som gjør at det nå er fritt for vann. Da må vi hente det en annen plass slik at vi opprettholder det forbruket som folk har bruk for, sier Kristoffersen.

BRUK SUNN FORNUFT: Ordfører i Hamarøy, Britt Kristoffersen ber innbyggerne bruke sunn fornuft. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Hun ber folk bruke sunn fornuft, og sier at kommunen akkurat nå klarer å forsyne innbyggerne med vann, men minner på at det under slike omstendigheter krever mye ressurser.

– Jeg skjønner at folk er frustrerte når det nå har gått en hel uke. Vi er ikke vant til å være fri for vann, så dette er en kinkig situasjon.

Kommunen får bistand fra Sivilforsvaret.

Flere kommuner mangler vann

Flere kommuner har iverksatt tiltak, for å unngå at de blir helt fri for vann. Det forteller fylkesberedskapssjef hos Statsforvalteren i Nordland, Asgeir Jordbru.

BISTÅR KOMMUNENE: Fylkesberedskapssjef, Asgeir Jordbru sier de nå bistår kommunene Foto: Wigdis Korsvik / Fylkesmannen i Nordland

I Salten er det bare Gildeskål og Bodø kommune som ikke har meldt om vannmangel, ifølge beredskapssjefen.

I Ofoten har Narvik og Evenes kommune utfordringer, det samme gjelder for Lødingen og Øksnes i Vesterålen.

– Vi jobber nå for å se hvordan vi kan hjelpe kommunene. Værprognosene er ikke positive, det er fortsatt tørt og kaldt, og vi er helt i starten av februar. Vi trenger litt mildvær og regn for å få økt tilsig i magasinene, og det ser ikke ut til å skje med det første, sier Jordbru.

Måtte stenge barnehage og skole

I Evenes har kommunen sett seg nødt til å stenge ned skoler og barnehager, som følge av vannmangel.

Både skole, barnehage og kommunens eneste sykehjem ligger slik til at de får vann fra et privat vannkraftverk i Brattforsen.

Der har utløpet frosset.

– Tilførselen har stoppet opp, det er den akutte situasjonen akkurat nå. Men det er nok av vann i vannet, så det pumpes nå over demningen, forteller ordfører i Evenes, Terje Bartholsen.

Sykehjemmet holdes fortsatt åpent, og gjennom det som ordføreren kaller nødløsninger har de vann i kranene der.

Nå håper kommunen at skole og barnehage kan åpnes som normalt i morgen, onsdag.

– Vi håper at vannet kommer tilbake i kveld eller i natt, men vi tør ikke garantere noe. Det vi hører fra vannverket er at vi har grunn til å håpe at vi kan åpne igjen i morgen.

Jobber på spreng

I Sørfold kommune jobbes det nå på spreng for å klargjøre vanntanker – i tilfelle vannmagasinene går helt tom.

IVERKSETTER TILTAK: I Sørfold kommune jobbes det nå på spreng med å klargjøre tanker, som kan brukes dersom det skulle bli tomt for vann. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Vi har iverksatt en beredskapsplan. Vi gjør klar tanker, klorer dem å sørger for å ha dem på plasser der de kan stå, slik at tankene ikke fryser. Vi klargjør det vi kan, for det blir travelt nok dersom vannet forsvinner, sier Trond Nyquist.

Han er avdelingsingeniør med ansvar for vei, vann og avløp i kommunen.

– Akkurat nå har vi stabil leveranse av vann. Vi har oppfordret innbyggerne til å bruke minst mulig vann, og målingene vi har gjort i dag viser at abonnentene har gjort sin del av oppgaven.