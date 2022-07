Ny bil med manuelt gir?

Ikke akkurat bilen det selges mest av.

Av 72.000 solgte personbiler hittil i år, ble det solgt knapt 200 nye personbiler med manuelt gir.

Men Sander (20) fra Bodø vil likevel lære seg å skifte gir selv.

– Ja, jeg trives med det. Det er det beste og mest praktiske. Alle mine venner kjører med manuelt gir.

Han mener det vil være mer praktisk også i fremtiden når han skal søke jobb. Han mener flere arbeidsgivere krever at du har førerkort for manuelt gir.

– Hva synes du om å kjøre automat da?

– Jeg har ikke prøvd og jeg blir nok ikke å gjøre det heller.

Rekordmange kjører opp med automat

Ifølge tall fra Statens vegvesen valgte 51 prosent av alle som skulle ta lappen i klasse B i juni å kjøre opp med automatgir.

Til sammenligning var tallet kun 13 prosent i 2017.

Med unntak av mai i år, har flertallet valgt automat hver måned siden november i fjor.

Fungerende avdelingsdirektør Heidi-Kristin Herbst i Statens vegvesen tror det i stor grad skyldes det økende antallet elbiler i Norge.

Likevel er det flere enn Sander som bokstavelig talt tviholder på girspaken.

På små og mellomstore steder i hele landet er det fortsatt en god del som velger å kjøre opp med manuell giring. Særlig i Nord-Norge.

15 på topp for førerprøver kl. B m/ manuell giring: 1. Finnsnes trf. stasjon 90% 2. Vadsø trf. stasjon 83% 3. Røros trf. stasjon 82% 4. Leknes trf. stasjon 81% 5.Sortland trf.stasjon 80% 6. Rjukan trf. Stasjon 80% 7. Fauske trf. stasjon 79% 8. Otta trf. Stasjon 77% 9. Mo i Rana trf. St. 76% 10.Sunndalsøra trf.st. 76% 11.Nordfjordeid trf.st 75% 12.Mosjøen trf.st. 75% 13.Fagernes trf.st. 75% 14.Hammerfest 74% 15.Narvik 74%

Vegvesenet peker på at det er stor forskjell på by og land.

Byene på østlandsområdet har flest automatoppkjøringer.

På Risløkka trafikkstasjon i Oslo hadde de rekordmange oppkjøringer med automatgir i juni. Nesten 8 av 10 valgte automatgir.

Også trafikkstasjonene i Lillestrøm, Billingstad i Bærum og Drøbak hadde en automatandel over 70 prosent.

Andelen er over 50 prosent også i Stavanger (56 %), Trondheim (57 %), Bergen (57 %) og Kristiansand (55 %).

Kjørelærer: – Naturlig utvikling

Benjamin Peter er trafikklærer Kolstad trafikkskole i Bodø. Der begynner det å nærme seg like mange automatbiler i bilparken som de med manuelt gir.

Trafikklærer Benjamin Peter tror flere og flere vil velge automatgir i fremtiden. Foto: Mathias Mikalsen / NRK

– Vi har snakket om det på kontoret. Jeg tenker at det er ei normal utvikling. Biler med manuelt gir er vanskelig å få tak i. Elever som har automat hjemme har vanskelig for å øvelseskjøre med manuelt gir. Det blir enkelt for dem å velge manuelt.

Han er ikke i tvil om at fremtiden er automatgir.

– At det blir en sakte overgang, det er kun et tidsspørsmål. Opplæringen vil kunne gå fortere. Det blir mindre teknisk uten kløtsjbruk. Automat vil være enklere og mer komfortabelt.

Vil gjøre automatgir til «normalen»

Frem til nå har det vært slik at «normalen» har vært å kjøre opp med manuelt gir. Nå mener Opplysningsrådet for Veitrafikken at tiden er moden for at det blir motsatt.

– At hovedregelen heller er automat, men at det er fritt frem for å velge manuelt gir om man ønsker det, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Nyere teknologi og ikke minst elbilens popularitet har gjort at det i dag er langt flere biler med automatgir enn med manuell giring.

Direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken ønsker at de obligatoriske delene av føreropplæringen skal foregå med automatgir. Foto: Kai Rune Kvitstein

– De aller fleste nye biler i dag har automatgir, 99,3 prosent av alle nye personbiler. Dette henger sammen med den høye andelen elbiler og ladbare hybrider. Alle de bilene kommer med automatgir som standard.

Han forstår at de som har bil som hobby eksempelvis fortsatt vil prioritere å kjøre opp til manuelt gir. Ellers er det fortsatt mange manuelt girede biler igjen i bilparken i Norge.

60 prosent av personbiler er i dag med automatgir, mens de resterende 40 har manuelt gir. Thorsen mener det er fornuftig å velge automat, blant annet fordi man kan konsentrere seg mer om trafikkbildet.

– Er automatgir mer trafikksikkert?

– Ja. Det er en ganske vrien oppgave å kjøre manuelt, det krever mye trening for de fleste. For alle praktiske formål tror jeg at det vil være en fordel for trafikksikkerheten at vi har biler med automatgir.