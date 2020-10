Flere i karantene etter russefest med mer enn 20 deltakere: – Svært beklagelig

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ifølge Bodø Nu, som først omtalte saken, skal det dreie seg om en russefest hvor mer enn 20 personer skal ha vært til stede.

– Vi legger til grunn at det har vært flere enn 20 personer på den festen. Det bygger på opplysninger som er gitt i smitteoppsporingen. Man må ha tillit til de opplysningene man får i sporingsarbeidet, sier smittevernlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune til NRK.

Totalt er nå 38 personer i karantene i Bodø. Minst 20 av disse skal ha vært til stede på russefesten.

Smittevernlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune mener opptredenen er svært beklagelig. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Når det gjelder det siste tilfellet, så er det en ungdom som i går kveld fikk en positiv test til tross for at det ikke var noen symptomer til stede. Bakgrunnen var at vedkommende var nærkontakt til en kjent smittet, sier legen.

Hagen presiserer at vedkommende har tatt alle forholdsregler og er i isolasjon. Det er ikke kjent om den smittede var smitteførende da vedkommende var på festen.

Russepresident: – Rundt 30 til stede

– Det er kjipt at reglene ikke blir fulgt når det var rundt 30 personer der og det skulle være maks 20, sier russepresident Sara Landaas ved Bodin videregående skole til NRK.

Sara Landaas er russepresident for russen på Bodin videregående skole 2021. Foto: PRIVAT

Hun sier at russestyret synes situasjonen er trist, men fastslår at de fleste er flinke til å overholde smittevernreglene.

– Vi prøver å gjøre det tydelig at det er viktig å forholde seg til smittevernreglene. Det er en grunn til at vi har disse reglene.

Smittevernlegen: – Svært beklagelig

Den siste bekreftede smittede personen skal i løpet av tiden 48 timer før vedkommende fikk bekreftet smitte, ha vært til stede på den aktuelle festen.

– De aktuelle personene er kontaktet og satt i karantene, sier Hagen.

Smittevernlegen bekrefter at de har tatt kontakt med et større antall personer enn 20 etter denne festen.

– Hvis dette har vært en fest med for mange som har vært for tett, er det svært beklagelig. Det kan bety at den sykdomsbyrden og tiltaksbyrden som svært mange har tålt over lang tid blir satt over styr. Og det av noen få personer som ser det som sitt privilegium å dra på en fest hvor man bryter regler.

Hagen oppfordrer alle til å tenke seg ekstra godt om før man drar på fest.

– Smitte kan forekomme uten symptomer og da må man ha en oppførsel som er slik at dersom noen har smitte med seg i nærheten, skjer det ikke smitteoverføring.

De fleste av de 38 personene som nå er i karantene har fått satt opp tid til testing i løpet av morgendagen.

Tar avstand fra rykter og beskyldninger

Ifølge Bodø Nu skal det ha gått rykter i sosiale medier som henger ut enkeltgrupper og enkeltmennesker.

Kommunen avkrefter overfor avisen at det er noen som med viten og vilje har møtt opp syke på russefesten.

Hagen sier til NRK at det lett flommer over av rykter i sosiale medier.

– Det er vanskelig å forholde seg til slike påstander som kommer frem. Jeg vil helst forholde meg til fakta først.

Han sier han tar avstand fra beskyldningene som har kommet.

– Det er ikke til hjelp i forhold til pandemien. De er kun egnet for å skade personer. Folk som kanskje sitter med en smittefrykt i utgangspunktet, blir ikke bedre når det spres masse ubegrunnede påstander i øst og vest.

Han har en klar oppfordring til de som har mistanke om at de selv er smittet:

– Har man begrunnede bekymringer skal man henvende seg til smittevernet i kommunen. Ofte sitter vi med en helt annen realistisk oppfatning av hva som har foregått, enn hva ryktene sier.