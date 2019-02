Flere hundre uten strøm og 12 meter høye bølger – stormen har inntatt Nordland

Den varslede stormen er i gang i Nordland. Det er observert full til sterk storm flere steder i fylket, og på Rotvær i Lødingen er det målt orkan styrke, melder Meteorologisk institutt.

Ved Bodø lufthavn er flere flyavganger, blant annet til Oslo, Svolvær og Røst innstilt.

– Lufthavnen er åpen, her er det flyselskapene som har valgt å innstille, sier operativ sjef Roger Henriksen ved Bodø lufthavn til NRK.

Ifølge siden Barentswatch sin tjeneste bølgevarsel, kan de signifikante bølgene ute på havet ligge på over 12 meter.

Meteorologene har sendt ut farevarsel på oransje nivå for svært kraftige vindkast over 40 m/s for Nordland nord for Helgeland lørdag.

Et bygg i Lofoten har ifølge politiet tatt full fyr og er en stor utfordring for brannmannskapet.

– Det er full fyr i bygget og slukningsarbeid pågår. Kraftig vind på stedet og takplater på bygget har løsnet. Vi ber folk om å holde seg borte fra stedet. Beboere i området oppfordres til å holde vinduer lukket grunnet røyk, melder politiet på Twitter.

Flere hundre uten strøm

I Lofoten er det meldt om at 291 abonnenter i Laukvik i Lofoten er uten strøm som følge av det kraftige uværet.

– Vi har sendt ut to mann nå. Det skal være en høyspentmast som har falt over veien, sier vakthavende Marek Eriksen i Lofotkraft til Lofotposten.

Tre trafostasjoner i Aspfjorden i Sørfold skal også være nede, og dette skal bety at 20–30 kunder er uten strøm.

– Flere teknikere skal nå være ute ved stasjonene for å feilsøke problemet, melder vakthavende for ISE Nett, Eldor Isaksen til NRK.

Telenor overvåker situasjonen

I går var mobil-, strøm- og nødnettet nede i seks kommuner i Salten i Nordland nede over en lengre periode.

I dag er situasjonen derimot bedre. Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, sier lørdag morgen til NRK at det så langt står bra til med basestasjonene i Nordland.

– 11 av totalt 600 stasjoner er ute av drift, men det skal ikke ha stor betydning for kundene, sier Amundsen.