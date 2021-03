Quality Hotel Ramsalt åpner i juni – og Kine Willumsen er direktør for hotellet som huser snaut 250 rom og en konferansesal med plass til 800 deltakere.

– Akkurat nå er det definitivt ikke behov for dette, men før pandemien var behovet der. Spesielt i ukedagene, sier hun til NRK.

I sommer åpner også Comfort Bodø med 158 rom, og i løpet av 2022 åpner et nytt smarthotell med 170 rom.

Dette hindrer ikke direktøren fra å være optimist med tanke på fremtiden.

Må være fremoverlente

Samlet sett vil romkapasiteten i løpet av 2022 være økt med snaut 600 rom. Til sammenligning har Bodø per i dag omtrent 1.000 hotellrom.

Med andre ord vil økningen være på hele 60 prosent – og det uten at man regner med Arthur Buchardts planer på toppen av Rønvikfjellet, et nytt flyplasshotell, samt to andre prosjekter som er i planleggingsfasen.

– Trenger Bodø alle disse hotellrommene?

Kine Willumsen, direktør ved Hotel Ramsalt. Foto: Bente Johansen / NRK

– Det kan man selvfølgelig diskutere. Men det vi vet er at reiselivsnæringen er i vekst. Vi vet at folk vil møtes. Og vi vet at vi i Bodø har sagt nei til flere store konferanser fordi vi ikke har hatt hotellkapasitet, svarer Willumsen.

– Nå ruster vi oss for fremtiden.

Allerede måneder før Ramsalt har åpnet dørene, og før pandemien er over, mottar de bookinger på konferanser opp mot 500 personer.

Willumsen virker ikke å være i tvil om bransjen har det som kreves for å komme seg på beina igjen.

– Vi må gå fryktløs inn i denne situasjonen. Og vi er veldig omstillingsdyktige og har gjort viktige grep gjennom hele pandemien for å overleve. Reiselivsbransjen er en bransje som kan snu seg på hælen, sier hun og legger til:

– Det vil alltid være nye behov og nye reisemønster. Da må vi være fremoverlente og klare til å ta det som kommer.

Ramsalt er snart klart til åpning. Det er også Comfort Bodø, bare et par steinkast unna. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Konferansene må på beina

Også i Svolvær, på Leknes, Stokmarknes og Sortland bygges det.

I Nordens Paris, Tromsø, bygges flere hoteller. Blant annet det som skal bli landsdelens største.

Kine Willumsen får støtte fra Tore Rodahl i rådgivningsselskapet Hotelintel Consulting i at Bodø har hatt en voldsom utvikling de siste årene.

Han tror vi snakker 2023 før vi får et såkalt normalår.

– Hotellene som reises nå er basert på den eventyrlige veksten som har vært i Bodø de siste fem årene. Så kom pandemien og presenterte en ny virkelighet, sier han til NRK.

Med to helt nye hoteller klare for åpning i sommer sier Rodahl de vil være avhengig av å få konferansevirksomheten på beina.

– På sikt er de veldig avhengig av at de store arrangementene blir arrangert. Vi vet ikke per nå hvordan dette markedet blir fremover.

Per nå er tre prosjekter helt sikre; Ramsalt, Comfort Bodø og Bodø Smarthotel. Flere prosjekter er i planleggingsfasen, og skulle alt bli realisert vil det bli en dobling i antall rom.

Da vil følgelig konferansemarkedet være viktig, men Rodahl peker på at det kan være andre ting som gjør det lønnsomt at så mange hoteller åpner i Bodø.

– Økt kapasitet kan også føre til at flere vil besøke Bodø. Tidligere år har det vært underkapasitet, og det problemet vil da bli borte.

Bodø Smarthotel skal ligge like ved Ramsalt og jernbanestasjonen i Bodø. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Tror på mer turisme

Ørjan Kjærstad, som er kjedeansvarlig for Smarthotel, har stor tro på at deres nye hotell vil bli populært i Bodø. Han innrømmer at det kan bli en tøff oppstart med tanke på pandemien, men at det på sikt er store muligheter i Bodø.

– Hotell- og reiselivsbransjen har en utfordring, men jeg tror det vil gå oppover. I Bodø tror jeg i alle fall det. Det vil bli mye forretningsreiser i forbindelse med etablering av ny flyplass, kulturhovedstad og masse annet spennende som vil generere trafikk.

I tillegg peker han på at Bodø er et godt utgangspunkt for turisme i Nordland.

– Jeg tror også nordlysturismen vil flytte seg nedover mot Bodø. Da vil de besøkende få både nordlys og Lofoten og Vesterålen, sier han og legger til:

– Vi bygger dette hotellet med et perspektiv på 10–15 år. Ser du langt inn i fremtiden tror vi absolutt dette vil gå bra.

– Er det realistisk å tro at Bodø skal ha behov for alle disse hotellene?

– Det har skjedd i store byer før, og Bodø har bedre forutsetninger enn i andre byer det tidligere har gått bra.

Willumsen i Ramsalt er også optimistisk.

– Vi bygger Bodø som destinasjon. Jeg gleder meg vanvittig mye til det.