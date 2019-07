Flere funn av metall i hundematen: – De sa at det var min feil

Tirsdag fortalte NRK om Lise Åbodsvik som oppdaget en spiker i hundematen fra produsenten VOM og Hundemat.

Etter hun delte et bilde av funnet i Facebookgruppa «Hund på Facebook» fikk hun massiv respons.

Godt over hundre hundeeiere har engasjert seg i kommentarfeltet, bare et par timer etter bildet ble delt.

Blant annet fra Eva Kristin Esborg.

Da Esborg først så innlegget til Åbodsvik ble hun først og fremst sjokkert, men også lettet. Det samme har også skjedd med henne og hunden Aila, to ganger tidligere.

– Jeg har bare gått og ventet på å høre om at noen andre oppdaget noe slikt. Jeg har to ganger funnet plaststrips i maten til hunden min. Og opplevd at produsenten nektet å beklage.

Eva Kristin Esborg og hunden hennes, Aila. Aila har sensitiv mage, og er avhengig av spesialfôr. Foto: Privat

Ble sint og fortvilet

Esborg sier at det først skjedde i fjor sommer. Hun la merke til at det lå en plaststrips med metallstreng inne i maten som hunden nettopp har tatt en bit av.

Hundeeieren ringte til produsenten, men sier hun ikke møtte noen forståelse. Kvinnen hun snakket med skal ha sagt at det var umulig, siden de har flere metalldetektorer i produksjonen.

– Hun sa at det måtte være min egen feil. Hun virket truende og utfordret meg til å anmelde dem. Jeg ble helt paff av at de ikke bare kunne beklage. Det er jo enormt kostbart å finne ut av, dersom hunden blir syk eller dør.

Lise Åbodsvik fra Fauske fant en festeklamme med spiker på i hundepølsa. Foto: Privat / Facebook

At dette er farlig, bekrefter veterinær Liv Hege Jenssen, som er daglig leder i Dyrlegene i Bodø.

– I verste fall kunne en spiker eller slike strips perforert, eller stukket hull i, magesekk eller tarmsystem. Da vil det bli blødning eller utslipp av bakterier i bukhule, noe som kan føre til at hunden dør.

Ny hendelse til jul

Etter samtalen med produsenten følte seg Esborg skuffet og oppgitt. Likevel velger hun å legge hendelsen bak seg. På grunn av hunden Aila sin sensitive mage, prøver hun maten på nytt igjen.

Golden retrieveren Aila. Foto: Privat

Men til jul skjer det samme på nytt.

– Jeg fant samme type plaststrips da jeg skar opp pølsa for å fryse den ned. Etter mye krangling med produsenten, fikk jeg levere inn pølsa og få en ny, men ikke noe annet enn det.

Daglig leder Magne Østby i VOM og Hundemat i Østfold kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen til Eva Esborg om at de ikke tar denne type hendelser på alvor.

Magne Østby i VOM og Hundemat sier det er leit at slikt kan skje, men er og glad det gikk bra med begge hundene. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Det hun har opplevd er slikt som kan skje i en produksjon. Det er utrolig at metalldetektoren ikke tar alt, men så er det også menneskelig å gjøre feil, sier Østby onsdag kveld.

– Spiser de rareste ting

Veterinær Jenssen sier at det ikke er noe nytt at hunder får i seg annet enn hundemat.

Blant annet sier hun at de har operert ut ferskensteiner, maiskolber og leverposteibokser.

– Det er jo ikke noe man ønsker at skal skje, men det er utrolig hva fordøyelsen klarer å ta seg av.

Veterinær Liv Hege Jenssen sier at en liten spiker elelr metallstrips kan stikke hull i magesekken på et dyr. Foto: privat

Dyrlegene har butikk på City Nord i Bodø, og selger selv produktet til VOM og Hundemat til sine kunder. Hun sier at de er fornøyd med uttalelsene til selskapet i etterkant.

– Vi har ikke hatt kontakt med dem direkte, men de har uttalt at de skal sette inn tiltak. Vi forventer jo at maten vi selger er trygg for dyrene.