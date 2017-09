Flere BSU-sparere i Sparebank 1

Flere unge åpner hvert år sparekonto og BSU i Sparebank 1, motsatt av trenden for DNB og Nordea. Endre Jo Reite i SpareBank 1 tror veksten skyldes at beløpsgrensen har blitt utvidet de siste årene, og at prisveksten på boliger har vært sterk. (NTB)