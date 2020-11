Rundt midnatt mandag møttes elleville glimtsupportere på torget i Bodø for å feire at Bodø/Glimt ble seriemestere for første gang et par timer tidligere.

Politiet hadde også møtt opp for å sørge for at alt gikk pent for seg.

Men de lot supporterne både drikke alkohol og «bryte» smittevernreglene uten å gripe inn.

At det var mye følelser på torget i Bodø i natt var det liten tvil som. Det var sang, dans, jubling, klemming og blussing som preget bybildet i Bodø etter lagets seriemesterskap.

Også kommuneoverlege i Bodø, Tor Claudi er fornøyd med hvordan feiringen foregikk.

– Vi må forvente at folk vil feire og jeg tror vi må ha litt forståelse for at det går litt på kant med de generelle smittevernreglene, sier han.

Han gir samtidig skryt til personalet på barene i byen som hadde åpent søndag kveld.

Tor Claudi er kommuneoverlege i Bodø og er fornøyd med supporternes håndtering av gullfeiringen. Foto: Erik M. Sundt

– Utfordrende å feire nå

For supporterne var det én ting som trumfet smittevernet i natt, og det var euforien etter at klubben i deres hjerter endelig tok gullet til Nord-Norge.

Supporter Jostein Werner Fyhn var på plass på torget i går, og opplevde feiringen som trygg.

– Det er ingen tvil om at det er utfordrende å feire Glimts aller første seriegull når vi er i den situasjonen vi er i. Vanligvis hadde vi sett langt flere folk ute i gatene og mye villere festing, sier han.

Politiet hadde ingen grunn til å bryte inn i glimtsupporternes feiring av seriegullet. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Tidlig mandag ettermiddag ankom Bodø/Glimt-spillerne hjembyen sin og ble møtt av flere tusen mennesker som hadde møtt opp langs veien mellom flyplassen og rådhuset.

– Helt fra flyplassen til det var ferdig på rådhuset, hadde vi god kontroll. Det synes jeg var en flott feiring, hvor alle smittevernhensyn var tatt hensyn til, sier Claudi.

Tror ikke det vil føre til økning i smitte

– Det er klart, alt skjer ikke helt etter reglene. Det kan vi ikke forvente heller. Det som er veldig fint er at for øyeblikket ser det ut som om smittesituasjonen i Bodø er relativt oversiktlig, sier Claudi.

Han legger til at det er viktig å ta med hvilket smittetrykk det er i befolkningen også. For øyeblikket er dette lavt.

Claudi sier at det er såpass mange som testes, at dersom noen får symptomer testes de nærmest umiddelbart.

Han tror ikke at gullfesten vil føre til noe økning i smitten.

– Jeg synes vi skal være godt fornøyde med både Bodø/Glimt og bodøværingenes oppførsel.

Supporter Fyhn er enig:

– Supporterne gjorde en god jobb både på søndag og mandag ved å feire utendørs, hvor det er lettere å holde avstand, stemmer Fyhn i.