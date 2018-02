Flere barn forsøkt lokket inn i bil: – Ubehagelig når slikt skjer

Flere foreldre i Bodø har henvendt seg til politiet, etter at barna deres har blitt spurt om de vil sitte på i bilen til en fremmed mann. Mannen skal ha kjørt i en grå kassebil.

Hendelsene skal ha skjedd på Alstad og Grønnåsen, og politiet har nå iverksatt etterforskning. Rektor på Grønnåsen skole, Sølvi Kristiansen sier at de har tatt forhåndsregler både med foreldre og elever.

– Det er jo ubehagelig når sånne hendelser skjer. Det er ingen som ønsker dette. Vi har snakket med barna og hva de skal gjøre i en sånn situasjon.

– Hva blir barna oppfordret til å gjøre?

– De skal avslå tilbudet og oppsøke en voksen de er trygg på. Den personen ringer da straks til politiet for melde fra. Vi har også oppfordret til at alle går sammen med andre fra og til skolen, sier Kristiansen.

Føler seg trygg

Denne type hendelse skjedde også i Grønnåsen-området for omtrent 14 dager siden. Rektor Kristiansen forklarer at barna det ikke er vanskelig å forklare barna hva som skjer.

– Det er bare å balansere budskapet sånn at det ikke virker skremmende på barna. Det er ikke alle voksne som har gode hensikter, og derfor skal de avslå alle slike tilbud fra mennesker de ikke kjenner.

– Er det tungt å være rektor på en skole når sånne ting skjer?

– Vi føler oss trygg på at politiet vet best, og vi følger deres anbefalinger. Det de gjør trygger oss og miljøet rundt oss. Vi må bare gjøre det vi kan for at barna føler seg trygg både på, til og fra skolen.

Ingen fysisk kontakt

Politiet opplyser i en pressemelding at hendelsene skjedde søndag kveld den 25.02 klokken 19:45 på Alstad. Den andre på mandag ettermiddag klokken 16:00, og skal ifølge kilder NRK har snakket med ha vært på Grønnåsen.

Knut Waldemar Solli, leder for kriminalseksjonen ved Bodø politistasjon. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Politiet skriver at det ikke har vært noen fysisk kontakt mellom mannen og barna. Bilen som mannen har kjørt beskrives som en stor, grå kassebil.

– Barna har gjort helt riktig, avslått tilbudet, oppsøkt trygge voksne med en gang etterpå, og fortalt om hendelsen, sier leder for kriminalseksjonen ved Bodø politistasjon, Knut Waldermar Solli i pressemeldingen.

Skjedde tidligere i år

Politiet har nå iverksatt etterforskning i sakene, og undersøker om denne hendelsen kan ha noe med hendelsene som skjedde tidligere denne måneden. Da ble også flere barn forsøkt lokket inn i en bil utenfor flere skoler i Bodø.

– Vi ser i den forbindelse også nærmere på om det er noen sammenheng mellom disse hendelsene og tidligere lignende hendelser, sier Solli.

Politiet ønsker at de som måtte ha tips i saken ringer politiet på 02800. Etterforskningsleder Knut Waldermar Solli hadde ikke anledning til å uttale seg i dag.