Flere anmeldt for ruskjøring i Nordland

Ferske tall fra UP (Utrykningspolitiet) viser at 554 bilførere blåste til rødt i Nordland politidistrikt i 2022 – det er en oppgang fra 520 anmeldelser i 2021.

MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadet av rus i trafikken, er svært bekymret for utviklingen.

– At så mange har tatt valget om å kjøre ruspåvirket i Nordland er urovekkende og skuffende. Samtidig vet vi at det kjøres rundt 200 000 km bare i alkoholrus hver dag, så det reelle tallet er nok langt høyere, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.